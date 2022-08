Úřad pokutoval Technické služby města Nymburka, Ostravu či Národní technické muzeum za chyby ve veřejných zakázkách

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil příkazem pokutu ve výši 150 000 Kč Technickým službám města Nymburka za porušení zákona při uzavírání tří smluv na uložení a likvidaci odpadu. Pokuta již je pravomocná.

Technické služby města Nymburka (dále jen TS Nymburk) porušily zákon o zadávání veřejných zakázek, když prostřednictvím tří objednávek zajistily služby uložení a likvidace odpadu u obce Radim. Jednalo se přitom o nadlimitní veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota je přibližně 8 milionů korun, a TS Nymburk tedy měly zákonnou povinnost zadat tuto zakázku v některém z druhů zadávacího řízení stanovených zákonem. Úřad současně doložil, že se v daném případě nejednalo o horizontální spolupráci mezi zadavateli.

Úřad konstatoval porušení zákona a uložil za ně pokutu tzv. příkazem. Zadavatel proti příkazu do 8 dnů nepodal odpor, a pokuta je tedy pravomocná.

V dané věci Úřad před nedávnem rozhodl také o zákazu plnění jedné z uvedených smluv /objednávek, která má být plněna v období březen–prosinec 2022. Toto rozhodnutí je zatím nepravomocné, neboť zadavatel proti němu podal rozklad.

Předseda ÚOHS Petr Mlsna dále potvrdil pokutu ve výši 70 000 korun pro statutární město Ostravu za přestupek spáchaný v souvislosti s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě na plnění veřejné zakázky „Komunikace – Severní spoj (DÚR+IČ)“. Předseda ÚOHS změnil výrok rozhodnutí, podle kterého dodatkem provedená změna platebních podmínek změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch dodavatele, a to tak, že by nadto v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných dodavatelů, pročež se jednalo o podstatnou změnu smlouvy. Rovněž prodloužení doby plnění části zakázky bylo podstatnou změnou závazku, která by umožnila účast jiných dodavatelů v původním zadávacím řízení V obou případech se tudíž jednalo o porušení zákona.

Pokuta ve výši 100 000 Kč byla uložena Národnímu technickému muzeu za pochybení v zadávacím řízení „Dokončení obnovy objektu a technických systémů Letenského historického kolotoče“. Zadavatel porušil zákon, když uzavřel s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo, která se však v části věnované termínům plnění odlišovala od nabídky tohoto dodavatele. Rozklad směřující proti údajné nepřiměřenosti pokuty předseda Úřadu zamítl.

Martin Švanda