Vláda schválila odklad stavebního zákona

(Informace MMR 1/2022 II.)

Datum: 8. 3. 2022, zdroj: OF 1/2022, rubrika: Legislativa 8. 3. 2022,OF 1/2022,

Návrh na částečný odklad účinnosti nového stavebního zákona schválila vláda 2. února. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš spolu se svým týmem a ve spolupráci s partnery i odbornou veřejností už pracuje na novele, která odstraní nedostatky zákona schváleného minulou vládou. Připravovaná novela bude více hájit zájmy občanů, konečně zdigitalizuje stavební řízení, zachová však princip „Jeden úřad, jedno razítko“.

„Musíme zrušit plánovanou soustavu státních stavebních úřadů v čele s Nejvyšším stavebním úřadem. Byla by totiž nemyslitelně drahá a především nepraktická. Stavební úřady přece musejí zůstat na úřadech obcí a měst, kde mají blízko k lidem. Zrušíme také takzvanou institucionální integraci, čímž dojde k větší ochraně životního prostředí a památek, na což nový stavební zákon moc nemyslel. Nic se ovšem nezmění na plánu, že stavebník jen podá žádost a stavební úřad si veškeré záležitosti obstará sám. Tomu výrazně napomůže digitalizace, která je v dnešní době nezbytná. Princip ,Jeden úřad, jedno razítko´ samozřejmě zachováme, stejně tak jako Specializovaný stavební úřad, který převezme velké stavby a tím je zásadně urychlí. Nechceme brzdit rozvoj důležité infrastruktury, jako jsou například stavby dálnic, železnic nebo energetické infrastruktury,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš s tím, že Nejvyšší stavební úřad také nevznikne jako samostatná instituce, ale jeho úkoly bude plnit Ministerstvo pro místní rozvoj.

Odklad účinnosti původního stavebního zákona nyní musí schválit Parlament. První čtení vládního návrhu zákona o odkladu účinnosti nového stavebního zákona by mělo v Poslanecké sněmovně proběhnout v polovině února a do května by mohl návrh ve zrychleném projednání projít Parlamentem. Novela stavebního zákona pak bude předložena v polovině tohoto roku.