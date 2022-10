Novela stavebního zákona

(Informace MMR 4/2022 IV.)

Datum: 13. 10. 2022, zdroj: OF 4/2022, rubrika: Legislativa 13. 10. 2022,OF 4/2022,

Musíme reagovat na několik vyjádření, které kritizují věcnou novelu nového stavebního zákona a uvádějí nepřesnosti. Česká komora architektů tvrdí, že „novela nepřispěje ke zlepšení situace v povolování staveb a je spolu s návrhem zákona o jednotném environmentálním stanovisku (JES) významný krok zpět v procesu rekodifikace stavebního práva“. To není pravda.

Novela do základních procesních aspektů, na kterých je postavený nový stavební zákon, nezasahuje. Stále bude platit princip „jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“. Celý proces nadto urychlí digitalizace stavebního řízení. Zavedení JES do českého právního řádu je naopak příležitostí udělat po mnoha letech významný krok směrem k reálnému zjednodušení povolování nejrůznějších typů stavebních i nestavebních záměrů.

Chybné je i tvrzení Hospodářské komory ČR, podle které „u přípravy novely došlo k nepochopitelnému úmyslnému přehlížení připomínek nejen lidí z oboru, expertů, ale i měst a obcí“. Návrh novely byl připraven transparentně ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty, zejména se zástupci samospráv, jednotlivými resorty, profesními sdruženími a dalšími.

Novela stavebního zákona prošla mezirezortním připomínkovým řízením. Všem partnerům byl zaslán návrh vypořádání připomínek. Jeho projednání s připomínkovými místy se začátkem června na MMR účastnili i zástupci Hospodářské komory. Připomínky komory mají doporučující charakter a některé z nich byly přijaty.

Předchozí stavební zákon bez jakékoliv diskuze pominul veřejné zájmy například ochranu památek či přírody. Novela napraví největší chyby a zároveň přinese mnohé benefity. Zejména zrychlí a zefektivní stavební řízení při zachování ochrany veřejných zájmů. Zrušili jsme také vytvoření úplně nové soustavy krajských stavebních úřadů v čele s Nejvyšším stavebním úřadem. Tím jsme státu, a tedy všem daňovým poplatníkům, ušetřili miliardy korun.

Stavební úřady jsou na obecních úřadech z dobrých důvodů. Místní úředníci znají nejlépe podmínky v území a jsou jim známy všechny souvislosti. Výhodou je to samozřejmě také pro občany, kteří nemusí kvůli stavebnímu povolení jezdit desítky kilometrů do krajského města. Proto jsme naší novelou zachránili skoro 400 stavebních úřadů. Předchozí stavební zákon by je zrušil všechny. Na stole je nyní několik variant, ale klíčové je, že dostupnost stavebních úřadů tak zůstane zachována.

Není nutné budovat nové úřady s tisíci zaměstnanci. S územními partnery najdeme cestu, jak dodržet původní cíle, ale ne za cenu kolapsu stavebního řízení v celé ČR a neuvěřitelných finančních nákladů. To se podařilo díky důrazu na digitalizaci všech procesů. Nešli jsme ale cestou kompromisů. Doba povolení se zkrátí tak, jak bylo původně plánováno.

Díky novele MMR vytvoří jasné, transparentní, moderní a předvídatelné stavební prostředí pro stavebníky i projektanty. Půjde o zásadní změnu, která pomůže nastartovat rozvoj stavebnictví v nejbližších letech.

Ohledně problematiky Pražských stavebních předpisů nadále počítáme s tím, že hlavní město Praha bude mít své vlastní územní stavební předpisy, a to formou prováděcího předpisu k novému stavebnímu zákonu.