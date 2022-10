Projekt Obědy do škol pomáhá už sedmým rokem, v tomto školním roce znovu zajistí tisícům dětí obědy zdarma

Datum: 7. 10. 2022, zdroj: MPSV ČR, rubrika: Sociální problematika 7. 10. 2022,MPSV ČR,

Díky projektu Obědy do škol, který organizuje MPSV, budou i v aktuálním školním roce zdarma obědvat děti, jejichž rodiče si nemohou dovolit hradit stravné z vlastních zdrojů. V projektu participují všechny kraje v České republice, důležité je ale také zapojení samotných škol. Oproti loňským 929 se letos připojilo 1204 školských zařízení, což je zatím s přehledem nejvíce za celou dobu fungování projektu. Rozpočet byl navíc zvýšen z původních 65 milionů na 137 milionů korun. Reagujeme tak mimo jiné na zvýšení cen potravin, a tím i obědů.

Projekt je financován z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Obědy do škol nabízí pomoc rodičům, kteří jsou v hmotné nouzi a nemají dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem stravování ve školních jídelnách. Podpora je určena pro děti od 3 do 15 let. Do projektu se tak mohou zapojit kromě základních škol také například školky nebo víceletá gymnázia. Příjemci evropské dotace jsou krajské úřady, které přerozdělují prostředky přímo do zapojených škol nebo školských zařízení.

„Obědy do škol jsou klíčovým projektem, který jasně a cíleně pomáhá těm, kdo to potřebují nejvíce. Zajišťuje, aby děti z rodin ohrožených příjmovou chudobou vždy dostaly oběd, i když si ho jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit. Zejména v současné době, kdy řadu domácností s nižšími příjmy trápí zdražování, jde o další důležitou formu pomoci. Jsem rád, že se pro letošní školní rok podařilo najít další peníze, abychom mohli pomoci ještě více dětem,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Každý rok jsou o projektu školy i samotné rodiny v hmotné nouzi informovány prostřednictvím krajů, MPSV a také kontaktních pracovišť úřadu práce. „Pokud se škola do projektu zapojí, mohou děti obědvat zcela zdarma. Je tedy velice důležité, aby se k Obědům do škol připojilo co nejvíce škol, jinak bohužel není možné tuto pomoc dětem poskytnout. Apeluji proto hlavně na samotná vzdělávací zařízení, aby se o projektu informovala. Mohou to udělat na úřadech práce nebo krajských úřadech. Potvrzování pro aktuální období sice již na konci září skončilo, ale dobrou zprávou je, že tento typ pomoci bude určitě pokračovat i v budoucnu,“ řekl ministr Jurečka. Od roku 2018 jsou zapojeny již všechny kraje.

Dlouhodobě dochází k nárůstu počtu podpořených dětí, ale i zapojených škol. Pro srovnání: ve školním roce 2015/2016 obědy zdarma dostalo 521 dětí ze 77 škol; ve školním roce 2020/2021 bylo podpořeno již 10 738 dětí z 985 zapojených škol; ve školním roce 2021/2022 zdarma obědvalo 14 158 dětí z necelé tisícovky škol. Vzhledem k vyšší alokaci prostředků i počtu zapojených školských zařízení bude v aktuálním období opět podpořeno ještě více dětí.

Projekty stávající výzvy budou prodlouženy až do 31. 7. 2023, a to na základě schválených žádostí o změnu. O prodloužení svých projektů projevilo zájem všech 14 krajů.