Světový unikát podpoří turistickou sezónu v České republice

Datum: 23. 8. 2022, zdroj: OF 2–3/2022, rubrika: Regiony 23. 8. 2022,OF 2–3/2022,

Horská střediska v České republice před pandemií navštívilo téměř 3 miliony návštěvníků. Letos je aktuální obsazenost horských lokalit 30 % s růstem k 55 % v červenci. Zájem nejen o hory v ČR jistě podpoří v květnu otevřený světový unikát – nejdelší visutý most na světě – Sky Bridge 721, který je součástí Horského resortu Dolní Morava v masivu Kralického Sněžníku.

Před pandemií v roce 2019 Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism evidovala v ČR celkem téměř 22 milionů, loni jenom cca 11 milionů hostů. Průzkumy ukazují, že v současné době lidé mají doslova hlad po cestování. Hotely, pensiony, restaurace, hrady, zámky, muzea i další s cestovním ruchem spojená zařízení hlásí, že jsou na návštěvníky připravena.

„Když se s letní turistickou sezónou otevírá světový unikát, jako je Sky Bridge 721, uvědomíte si o to víc, jak jsou lidé u nás šikovní a kolik krásného a kouzelného lze v České republice zažít,“ říká ředitelka produktového managementu a regionální spolupráce, agentury CzechTourism Veronika Janečková

Sky Bridge 721 spojuje horský hřeben Slamník s hřebenem Chlum přes údolí Mlýnského potoka. Tento technický unikát postavený díky šikovným českým rukám je jednosměrný, nastupuje se na něj v nadmořské výšce 1110 m n. m. a vystupuje ve výšce 1116 m n. m. Součástí projektu je také naučná stezka, resp. hra „Most času“ s prvky rozšířené reality. Vznikla ve spolupráci s Lesy ČR, obcí Dolní Morava a Muzeem československého opevnění z let 1935–38. Hraje se s pomocí chytrého telefonu připojeného na internet, putuje se od řopíku (lehkého opevnění) na začátku stezky přes devět naučných panelů, kde se plní úkoly a postupuje se dál. To vše k tématu ochrana přírody a pohyb v ní prostřednictvím životního příběhu konkrétní rodiny z Dolní Moravy na pozadí historických událostí ČR od roku 1935 do současnosti.

„Sky Bridge 721 není jen stavba. Je to most, který v sobě nese ‚myšlenku času‘. Dokonalé výhledy, adrenalin a zážitky jsme chtěli obohatit také o genius loci, které místní hory ukrývají, a myslím, že se nám to povedlo,“ řekl ředitel Horského resortu Dolní Morava Martin Palán.