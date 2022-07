Lidé si za první pololetí pořídili přes Czech POINT téměř 1,2 milionu výpisů

Občané si přes systém Czech POINT pořídili v prvním pololetí téměř 1,2 milionu výpisů, o 7 % více než ve stejném období loňského roku. Za celých patnáct let existence služby se jednalo o druhé nejvytíženější pololetí. Zároveň roste zájem o elektronickou komunikaci – lidé si stále častěji nechávají ověřeně převést listinné dokumenty do elektronické podoby. Každoročně si přes Czech POINT občané pořídí přes dva miliony výpisů.

„První pololetí tradičně patří z pohledu využívání služeb Czech POINT k silnějším obdobím roku. Ale to, že téměř prolomíme šest let starý absolutní rekord je opravdu překvapením,“ říká Ing. Aleš Kučera. Ten stál u zrodu projektu Czech POINT a jeho implementace od samého počátku a je majitelem společnosti NEWPS, která Czech POINT provozuje již od roku 2008, tedy téměř po celou dobu jeho existence.

„Výsledky navíc potvrzují neustále rostoucí zájem o elektronickou komunikaci občanů se státem a úřady. V březnu byl historicky rekordní počet žádostí o zřízení datové schránky na kontaktních místech veřejné správy, podalo ji 25 tisíc občanů. Zcela zřetelně je dlouhodobý trend digitalizace vidět u ověřené konverze dokumentů. V prvním pololetí tohoto roku klesl počet konverzí z elektronické do listinné podoby (120 tisíc celkem) a zároveň výrazně rostl počet konverzí opačným směrem, tedy z listinné do elektronické podoby (259 tisíc). Není to přitom tak dávno, kdy zájem byl opačný. Ještě v létě 2018 byly počty stejné,“ doplňuje Aleš Kučera z NEWPS.

Výpisu z obchodního rejstříku si lidé v prvním pololetí pořídili celkem 46 tisíc, což je přibližně stejně, jako před rokem. Na stabilní úrovni se drží i výpis ze živnostenského rejstříku (16 tisíc) nebo všeobecně nejžádanější služba Czech POINTu, výpis z rejstříku trestů (340 tisíc). Již tradičně po vytíženém prvním čtvrtletí poklesl v dalších měsících zájem o výpis z katastru nemovitostí, lidé si tak za první pololetí pořídili celkem 90 tisíc výpisů. Počet pořízených výpisů z katastru klesá dlouhodobě.

Projekt Czech POINT představuje garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi nebo dát podání pro zahájení řízení správních orgánů. Czech POINT tak přináší značné ulehčení komunikace se státem, protože umožňuje využívat údaje ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. V současné době má Czech POINT přes 7300 poboček na obecních úřadech, poštách, u notářů, v kancelářích Hospodářské komory, ale i na 68 zastupitelských úřadech v zahraničí. Každoročně si přes tento systém občané pořídí přes dva miliony výpisů.

Ondřej Micka