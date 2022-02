Vídeň postaví cyklomagistrálu

Datum: 11. 2. 2022, zdroj: Eurocomm-PR/Zahraniční kancelář města Vídně v Praze, rubrika: Zahraničí 11. 2. 2022,Eurocomm-PR/Zahraniční kancelář města Vídně v Praze,

Rakouská metropole začne ještě letos s výstavbou nové čtyř- až šestimetrové prioritní cyklostezky přímo z centra přes Dunaj na severovýchod města. Sedmikilometrovou cyklodálnici doplní i nová zeleň a další opatření na zvýšení atraktivity veřejného prostoru.

Dostat se na kole z předměstí až do samého centra, a to pohodlně, rychle a bezpečně? Vídeňský magistrát oznámil záměr vybudovat páteřní cyklostezku spojující první obvod s oblastí Donaustadt na druhém břehu Dunaje. Trasa nazvaná Mega-Radhighway se v centru města napojí na okružní Ringstraße a dále povede přes most Aspernbrücke překlenující Dunajský kanál a ulici Praterstraße na významný dopravní uzel a nádraží Praterstern. Odtud bude dále pokračovat dále k Dunaji a přes jeden z hlavních vídeňských mostů až do čtvrti Donaustadt. Některé úseky už dnes využívá přes milion cyklistů ročně.

Minimální šířka obousměrné cyklostezky bude vždy přesahovat čtyři metry a na některých úsecích bude rozšířena na šest metrů. Celá trasa bude také splňovat standardy dálkových cyklotras. Výstavba proběhne v několika etapách. První práce začnou už v letošním roce, hotovo má být do podzimu 2024.

Většina ulic a náměstí na trase navíc projde významnou revitalizací. V ulicích a na chodnících se objeví nová zeleň a stromořadí, na náměstích vyrostou další prvky modrozelené infrastruktury. Ty mají oblasti zatraktivnit a v letních měsících zpříjemnit místní mikroklima. Nová cyklodálnice a doprovodná opatření odrážejí dlouhodobé plány rozvoje města Vídně, včetně čerstvě prezentované Smart Klima City Strategie resp. Klimatického jízdního plánu, který slibuje uhlíkovou neutralitu do roku 2040.

Martin Landa