Soudobá architektura venkova

(Vesničko má, přestavovaná 9.)

Po roce se vracíme k seriálu, kterým jsme především chtěli připomenout dědictví venkovské stavební kultury a ukázat proměny, narušující místní ráz a prostý půvab našich vesnic. Také varovat před nevkusem a vyzvat k zamyšlení.

Uvedli jsme příklady lidové architektury a venkovského stavitelství, ale i změny tváře vesnic ovlivněné kolektivizací, typizací, individualistickými nešvary a exhibicí. Představili jsme také citlivé přestavby, vhodné začlenění novostaveb do místního prostředí, respektování původního měřítka a úpravy vytvářející soulad a kultivaci obce. V závěrečném dílu přinášíme pozitivní příklady soudobé architektury venkova.

Příklady jsou výběrem ze soutěže Česká cena architektury, kterou od roku 2016 vyhlašuje Česká komora architektů. Představená díla prokazují dobrý vkus, skromnost i pochopení pro požadavky venkovského života. Svědčí to o tom, že nová architektura dokáže harmonicky začlenit stavební dílo a respektovat původní ráz místa a jeho kulturní dědictví. Je zřejmé, že vytváření souladu ve venkovském prostředí a zachování jeho genia loci není staromilstvím, ale kultivovaností. Také platí, že výstřednost a nesourodost staveb nepřispívá k posílení venkovského společenství, o které jde především. Kdo chce bydlet na venkově, nemá se okázale odlišovat, či naopak izolovat se; má chtít se stát venkovanem a součástí venkovského života. Uvedené příklady dokládají, že soudobá architektura k vesnické pospolitosti přispívá.

Přestavba sýpky na hotel ve Velkých Pavlovicích (účastník soutěže Česká cena architektury 2019, autoři: Eva Eichlerová, Zdeněk Eichler, EA architekti s.r.o.) – Významná barokní památka z 18. století byla příkladně přestavena na hotel splňující současné provozní i ubytovací standardy. Technické zázemí hotelu bylo vyčleněno do samostatného objektu, zapuštěného do terénu. Toto řešení umožnilo ponechat původní nosné konstrukce a klenby jen s minimálními zásahy a zachování stavebních prvků a detailů v možném rozsahu. Realizace hotelu prokazuje, že lze vytvořit soudobé architektonické dílo, a přitom zachovat půvab historické stavby.

Rodinný dům v Blatnici pod sv. Antonínkem (finalista soutěže Česká cena architektury 2019, Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, autor: Radek Šíma, AIR ateliér s.r.o.) – Ve vinařské obci byla přestavěna původní selská usedlost s chlévy a stodolou. Nový dům respektuje původní půdorys statku, řád a tvarosloví obce. Dispozice domu je obrácena do vnitřního intimního prostoru. Je členěna na ubytovací a na společenskou část, s prosklenými plochami otevřenými do zahrady. V uličním průčelí je nápadité vstupní žudro, jediné okno a vrata stodoly. Celkové řešení je záměrně prosté, s bílými stěnami a sedlovou střechou; je však uzavřené životu na návsi.

Rodinný dům v Malé Lhotě u Černé Hory (účastník soutěže Česká cena architektury 2016, autoři: Magdalena Rochová, Radek Jaroušek, JRA JAROUŠEK ROCHOVÁ ARCHITEKTI) – Nový dům respektuje půdorys původní zbourané usedlosti a navazuje na jeho tvarosloví. Do návsi je objekt orientován tradičním štítem a přízemním traktem s garážemi a vstupní halou. Obytné místnosti jsou obráceny do zahrady. Prosklenými dveřmi jsou propojeny s pobytovou terasou. Obytný prostor lemuje podkrovní galerie, z níž jsou přístupné ložnice a koupelna. Ohradní zeď skýtá vnitřnímu prostoru intimitu. Soudobé architektonické dílo je přirozenou součástí malebné vesnice.

Rodinný dům ve Smolných Pecích (účastník soutěže Česká cena architektury 2020, autor: akad. arch. Oldřich Hozman, Studio Arc) – Obec leží v Karlovarské lesnaté krajině s rekreačním charakterem, jejíž zástavbu tvoří samostatně stojící domy. Přáním investorky bylo uplatnit historickou doškovou krytinu, jejíž sedlová střecha s třemi obloukovitými okny podkroví vytváří monumentalitu domu. Obytné místnosti přízemí i halový prostor podkroví jsou orientovány do zahrady, s výhledem do krajiny. Dům je nízkoenergetická stavba z přírodních materiálů, s hliněnými omítkami a pecí.

Hasičské centrum v Lisovicích (účastník soutěže Česká cena architektury 2020, autoři: Jana Strachotová, Michal Mihalčík, Ateliér Létající inženýři) – Ve vesnicích jsou dobrovolní hasiči zdrojem mnohostranných aktivit. Investice do objektu, zahrnující klubovnu s kuchyňkou, provozními a hygienickými místnostmi a s vystavenou historickou stříkačkou Máňou, bylo účinným vkladem do společenského života obce. Novostavba členěná do dvou hmot se sedlovými střechami, byla vhodně zakomponována do vesnické návsi s lipami a křížem. V hasičském domě se nyní koná řada akcí – dámský klub, ochutnávky vín, nedělní kavárna, rodinné oslavy.