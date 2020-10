Veřejná i soukromá zeleň vesnic

(Vesničko má, přestavovaná 7.)

V minulém díle seriálu jsme uvedli příklady zdařilých i varovných realizací veřejných budov v současném období. V tomto pokračování sledujeme vývoj významné součásti venkovského prostředí, jakým je veřejná i soukromá zeleň.

Vesnická zeleň je součástí krajiny, která má kulturní charakter, utvářený přírodními podmínkami i prací generací obyvatel. Vztahy občanů ke krajině, k svému regionu i k obci zobrazují jejich osobní vazby k domovu a tradicím, ke své příslušnosti, identitě. Vypovídají o nich lidové písně s bohatou škálou sdělení, životních pocitů, poezie a krásy. Písně o přírodě, o vesnicích a o zahrádečkách voní láskou, touhou, okouzlením.

Zeleň dodává obcím osobitou tvář, je obohacením životního prostředí a součástí genia loci. Je zřejmá na první pohled, ovlivňuje prvotní úsudek o obci. Její estetická hodnota těší jak místní občany, tak i návštěvníky. Veřejná zeleň, údržba a koncepce její výsadby je úkolem vedení obcí. V obecném zájmu je dodržování původního charakteru kraje, s jeho jedinečností a půvabem. Exotická zeleň by měla doplňovat náš venkov jen úměrně, nečinit z něj Andalusii či Kalábrii. Názory obyvatel, vkus a vztah k zeleni se vyvíjí. Měli by je citlivě ovlivňovat odborníci a jejich zahradnické firmy.

Kdo chce žít na vesnici, měl by se stát vesničanem. Měl by se stýkat se svými spoluobčany, posílat děti do místní školy, měl by být členem živého vesnického společenství. Pokud se od sousedů izoluje, staví kamenné ohradní zdi, viditelně o přímé styky nestojí. K souladu svého domu s prostředím a rázem vesnice vědomě nepřispívá. Pak lze říci, že svoje peníze investoval na nesprávném místě.