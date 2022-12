Evropanům možná už brzy usnadní život digitální peněženka

Ministři zemí EU by měli řešit zavedení takzvané digitální peněženky, kterou by obyvatelé Unie mohli používat k prokazování totožnosti napříč členskými státy. Digitální peněženka bude mít formu mobilní aplikace. Na evropský rámec bude reagovat i česká verze digitální peněženky, takzvaná eDokladovka. Před odjezdem na jednání do Bruselu to uvedl vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš, který bude jednání ministrů sedmadvacítky předsedat.