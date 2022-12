Liberecký kraj je o krok blíže k získání Evropského hubu pro digitální inovace

Datum: 6. 12. 2022, zdroj: Liberecký kraj, rubrika: Veřejná správa online 6. 12. 2022,Liberecký kraj,

O krok blíže k tomu, aby získalo status Evropského digitálního inovačního hubu, se v listopadu posunulo konsorcium DIH Northeast. Před dvěma lety vzniklo, aby pomohlo malým a středním firmám a organizacím veřejné správy v regionu kráčet s dobou a digitalizovat. Lídrem konsorcia je krajská Agentura regionálního rozvoje. Kolem ní se semkly univerzity, výzkumná centra a další odborníci na dané téma z Libereckého a Královéhradeckého kraje.

„V listopadu odevzdala Agentura regionálního rozvoje do rukou Evropské komise projektovou žádost. Výhodou členství v síti digitálních hubů EDIH, do které se chceme dostat, je propojení s partnerskými huby po celé Evropě. Pro firmy z regionu, úřady nebo příspěvkové organizace to znamená přístup k obrovskému množství digitálních znalostí a dovedností,“ řekl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

DIH Northeast se specializuje na širší škálu služeb v oblasti testování technologií před investováním od digitálního auditu, přes konkrétní technologie IoT, rozšířené reality, strojového vidění, robotiky a mnoha dalších, po síťování, osvětu, vzdělávání a dotační poradenství v oblasti podpory moderních trendů. Možný úspěch v Evropě vnímají zástupci konsorcia jako obrovskou šanci pro celý širší region. V případě úspěšného dosažení cílové mety bude liberecký a královéhradecký EDIH fungovat jako vstupní brána do evropské sítě digitálních hubů a sám dostane šanci nabídnout své odborné znalosti klientům po celé Evropě.

„Evropský digitální hub umožní firmám a veřejné správě snazší přístup k digitalizaci procesů v podobě finančně dostupnějších služeb, přístupu k testovacím zařízením, špičkovým odborníkům a klíčovým znalostem,“ dodal Jiří Ulvr. Konsorcium partnerů z Libereckého a Královéhradeckého kraje nabízí již dnes možnost navrhnout a odzkoušet digitální inovativní technologie, které zvýší efektivitu a sníží provozní náklady. Jako člen evropské sítě bude moci navýšit své kapacity a klientům umožní své služby čerpat zdarma či za zvýhodněnou cenu.

Evropská komise investicí do sítě digitálních hubů podporuje růst evropských kapacit v oblastech vysoce výkonné výpočetní techniky (HPC), umělé inteligence (AI), kybernetické bezpečnosti (CYBER), pokročilých digitálních dovedností a urychluje co nejlepší využití těchto technologií ke zvýšení konkurenceschopnosti starého kontinentu v nastupující digitální éře.