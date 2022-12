Už jste přemýšleli o odměně pro ředitele vaší školy? Na konci roku je ten pravý čas

Datum: 5. 12. 2022, zdroj: SMS ČR, rubrika: Aktuality 5. 12. 2022,SMS ČR,

Pracuje ředitel vaší školy dobře a zaslouží si za to ocenění v podobě finanční odměny? Pak nezapomeňte, že odměňování práce ředitele je kompetencí zřizovatele a konec roku je pro to nejvhodnějším obdobím. Co dalšího byste o odměňování měli vědět?