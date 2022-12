Recentní rozhodovací praxe ÚOHS ve věci zásad environmentálně a sociálně odpovědného zadávání

S účinností ode dne 1. 1. 2021 byl novelizován zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tak, že do nového ustanovení § 6 odst. 4 byla vtělena povinnost zadavatele při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele dodržovat (pokud to bude možné) zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Současně byl § 28 zákona rozšířen o písm. p) až r), které obsahují definici shora uvedených pojmů, resp. příkladný výčet toho, co si lze pod těmito zásadami konkrétně představit.