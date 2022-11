Doprava, bezpečnost a spolupráce kraje a města

Datum: 25. 11. 2022, zdroj: Plzeňský kraj, rubrika: Regiony 25. 11. 2022,Plzeňský kraj,

Debata v plzeňské Techmanii, kde se u jednoho stolu sešli hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, jeho náměstek pro dopravu Pavel Čížek a primátor města Plzně Roman Zarzycký, se nesla v jasné linii konkrétních témat. Mezi debatujícími panovala shoda na většině problémů, které kraj i město řeší a do budoucna budou řešit společně. A co bylo těmi stěžejními tématy? Především šlo o oblast dopravy a bezpečnosti, energetické krize, projektu gigafactory, na přetřes přišel také sport, a to nejen fotbalová Viktorka.

Debatu rozproudila hned na začátku energetická krize, která stejně jako ostatní instituce a firmy zasáhla Plzeňský kraj. „Respektujeme kroky vlády takové, jaké jsou. Ale musím konstatovat, že vláda se zastropováním cen energií zaspala a řešit se celá situace začala až na popud nás, hejtmanů,“ řekl Rudolf Špoták s tím, že energetická krize výrazně zasáhla do krajského rozpočtu. „Celá situace s cenami energií nám ukázala, že nejsme v celé ČR absolutně na takové problémy připraveni. Ačkoli jsme hned začali zrychlovat procesy opatření k úsporám energií v našich budovách, všech organizacích, stejně se nám náklady na energie pro příští rok dostaly zhruba na pětinásobek,“ doplnil. Na energetickou krizi volně navázaly finanční náklady na velké projekty Plzeňského kraje. Pro příští rok upřesnil hejtman Špoták hlavní investici do revitalizace městských lázní v Plzni. „Považuji za velký úspěch, že se nám podařilo dotáhnout nákup společnosti a tím i unikátní památky městských lázní. V příštím roce bychom začali s demoličními pracemi na vnitřních budovách. Samozřejmě rekonstrukce tak cenné památky bude záviset na financích. Ale na takové revitalizaci je dobré to, že ji lze rozdělit na etapy, a ty části, které budou rekonstruovány, ty lze užívat,“ vysvětloval Špoták. Podle něj bude nutné pracovat především s čerpáním dotací jak státních tak evropských, od nichž se pak bude odvíjet také časová posloupnost projektu. „Pokud se nám podaří například zrekonstruovat tu část, kterou mnozí znají jako bazén a mnozí se tam učili také plavat, na víceúčelový sál, bylo by už možné sál využívat. V Plzni takový prostor bohužel chybí,“ konstatoval hejtman. Na to reagoval primátor Roman Zarzycký s tím, že město Plzeň rozhodně bude na revitalizaci lázní participovat a zároveň otevřel téma opravy kulturního domu Peklo v Plzni. Za Plzeňský kraj dostal ujištění, že i na tomto projektu bude zájem spolupracovat. „Pokud budeme mít nějakou jasnou vizi využití, určitě se spolupráci nebráníme. I tento prostor v západočeské metropoli najde využití,“ potvrdil Rudolf Špoták.

Samostatnou tematickou kapitolou byla bezpečnost v kraji a především i v největším městě, Plzni. „Špatné situaci v kraji i samotné Plzni nahrává uprchlická krize související s válkou na Ukrajině. Ale podle čísel kriminalita v kraji nestoupá vinou těchto příchozích. Veřejnost pod tlakem informací vnímá toto jako zásadní. Přitom máme statisticky potvrzeno, že od začátku roku jsme měli téměř trojnásobný počet zachycených syrských uprchlíků než v roce 2015, ale nikde tyto informace nezazněly,“ vysvětloval hejtman Špoták s tím, že procento ukrajinských uprchlíků, kteří v kraji jsou, rozhodně nepřevyšuje jiné národnosti. „Třeba v Praze se zvýšilo procento kriminality, ale není spojeno s příchozími uprchlíky ale se zvýšeným turismem, který tam evidují. Nenechme se strhnout označováním viníků, v tomto případě uprchlíků z Ukrajiny, kteří mohou za vše špatné, co se nám v našem státě může dít,“ dodal. Na téma ukrajinských uprchlíků pak reagoval primátor Zarzycký s tím, že ocenil přístup hejtmana Rudolfa Špotáka a krizového řízení kraje v přerozdělování uprchlíků v kraji. Podle Zarzyckého jsou tito příchozí proporcionálně přerozdělováni napříč krajem, ačkoli by bylo možné je nashromáždit v Plzni a tím narušit nejen život ve městě ale především pocit bezpečí jeho obyvatel.

V otázce sportu byli zástupci kraje s primátorem ve shodě. Sport je nutné podporovat, a to nejen na úrovni těch komerčně nejúspěšnějších sportů. Podporu si podle debatujících politiků zaslouží také házená, futsal a další sporty. I tato oblast je ve hře budoucí spolupráce.

Eva Mertlová