Vědci chtějí zadržet vodu v lese, aby neodtékala

Datum: 27. 6. 2022, zdroj: Mendelova univerzita v Brně, rubrika: Životní prostředí 27. 6. 2022,Mendelova univerzita v Brně,

Vědci se budou zabývat zadržováním vody v okolí lesních cest. Voda tam byla dosud povětšinou sváděna tak, aby cesty nenarušovala a z lesa rychle odtekla. V době klimatické změny a zvyšování teplot bude ale nutné tento postup změnit a lépe s vodou hospodařit. Zjistit aktuální situaci a navrhnout nová opatření se budou snažit vědci z Mendelovy univerzity v Brně a České zemědělské univerzity.

České lesy jsou protkané sítí dopravních cest. Využívají je nejen turisté, ale především vlastníci a lesnické firmy, které v nich hospodaří. Svod vody směrem dolů ze svahu se v současné době řeší především tak, aby cesty nenarušoval. Voda rychle odtéká v trubních propustcích pod cestou směrem do údolí. Vědci ale do budoucna budou navrhovat i jiná řešení, například pomocí vsakovacích zařízení. „Tím by se voda tak rychle neztrácela a v lese zůstala,“ uvedla Valerie Vranová z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Aktuální projekt reaguje na výzvu Ministerstva zemědělství, které výzkum podpořilo částkou cca 15 milionů korun. „Motivací je popsat vliv lesních cest a ostatních tras opatřených navrhovanými technologiemi na vodní režim v jejich okolí. Výstupem budou technická doporučení pro navrhování nových nebo úpravu stávajících konstrukcí objektů lesní dopravní sítě,“ uvedla Vranová.

Vědci chtějí posílitzasakování vody do půdního prostředí a její lepší distribuci v lese, zkoumat budou reakci dřevin a lesních porostů na navržené stavebních úpravy. „Pokud změníme tok vody a navrhneme například místo odtoku vsakování, měli bychom na jednotlivých stromech, hladině podzemní vody a vlhkosti půdy potvrdit, že jsou opatření funkční,“ uvedla Vranová. Vědci budou dál řešit vhodnost různých typů protierozních opatření na ostatních trasách pro lesní dopravu s ohledem na utužení půdy pojezdem speciální lesnické techniky.

„Základem bude kritické posouzení různých technických a biotechnických metod. Mezi posuzované metody budou zařazeny jednak metody zadržení vody soustředěné ze zpevněných ploch, používaných v současnosti v urbanizovaném území a dále metody dlouhodobě používané jako je hrazení bystřin a strží,“ dodala Vranová. Projekt je tříletý a potrvá do konce roku 2024.