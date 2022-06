Povinné používání metody BIM je za dveřmi, agentura ČAS připravila nové kurzy pro veřejnou správu

Česká agentura pro standardizaci připravila nový Systém vzdělávání v metodě BIM určený pro pracovníky veřejné správy. Jak předpokládá vládní Koncepce zavádění metody BIM, bude její používání povinné u všech veřejných stavebních zakázek s rozpočtem nad 150 milionů korun postupně od července 2023. Ke správě a řízení veřejných zakázek metodou BIM nestačí nakoupit software, BIM má dopad na způsob práce při správě a řízení stavebních zakázek. Zaměstnanci veřejné správy proto potřebují čas, aby se na tyto změny připravili, a také potřebné znalosti a dovednosti. Ty získají ve specializovaných kurzech, které připravila Česká agentura pro standardizaci ve spolupráci s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství.

Používání metody BIM bude postupně povinné pro všechny nadlimitní veřejné stavební zakázky od července 2023

Používání metody BIM má dopad na dosavadní způsob práce, proto je nutné zaměstnance veřejné správy na tuto změnu připravit a vyškolit

Nový systém vzdělávání přináší šest ucelených sad kurzů přizpůsobených jednotlivým kvalifikacím – manažer BIM, stavební inženýr, facility manager, investiční odborník, technolog/technik TZB, specialista IT a právník

Specializovaný kurz pro management veřejných organizací a digitální zmocněnce proběhne on-line představí přínosy metody BIM a změny, které jsou k jejímu používání v organizaci nutné. Tento bezplatný webinář trvá dvě hodiny a poprvé se koná již na 21. června 2022

Od podzimu startují úvodní kurzy určené pro všechny pracovníky veřejné správy, a také specializované kurzy pro manažery BIM. Kurzy jsou v první fázi nabízeny za zaváděcí ceny tak, aby byly přístupné co největšímu počtu zájemců

„Motivací pro zavádění metody BIM do veřejné správy je především snaha o zvýšení efektivity u veřejných stavebních zakázek, zejména snížení nákladů a transparentnosti,“ zdůrazňuje Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci. „Abychom ale skutečně dosáhli přínosů, které chceme, je potřeba začít příslušné pracovníky vzdělávat co nejdříve tak, aby měli možnost se na nový způsob práce připravit. Metoda BIM přináší soustředění všech relevantních informací o stavbě na jednom místě, což umožňuje rozhodovat se na základě – i později prokazatelných – dat a podkladů a nikoli domněnek a odhadů. To je pro veřejnou správu klíčové,“ doplňuje Nechyba.

Nově představený vzdělávací systém je založen na postupném prohlubování dovedností a kompetencí v jednotlivých kurzech. Pro jednodušší orientaci jsou kurzy rozčleněny do šesti sad, odpovídajících klíčovým kvalifikacím z hlediska zavádění metody BIM. Každý z pracovníků si tak může – ve spolupráci s vedením své organizace – připravit vzdělávací plán v souladu se svými potřebami. V každé sadě jsou přitom zařazeny kurzy různých úrovní od základní, po specializované kurzy nabízející získání hlubších a detailnější znalostí a kompetencí. Stupeň specializace u jednotlivých kvalifikací tak může být pro různé pracovníky určen podle potřeby organizace či jejich zájmu.

Základní povědomí potřebuje každý

Metodou BIM budou pracovat především pracovníci odborů a oddělení investic či správy majetku, tedy ti, kteří se zejména podílejí na budování, správě a údržbě staveb ve veřejném vlastnictví. Využívání metody BIM může být ale dopad i na způsob práce jiných profesí. Jejím základem je totiž sdílení a správa všech relevantních informací o stavbě na jednom místě. Proto by se alespoň se základy metody BIM měli seznámit vlastně všichni pracovníci ve veřejné správě, i oni totiž budou pracovat s informacemi v digitálním prostředí.

Pro seznámení se s rozsahem změn, které metoda BIM přináší do práce veřejných organizací, slouží bezplatný webinář pro management veřejných organizací a jejich digitální zmocněnce. Ten je během 120 minut seznámí především s výhodami, které využívání metody BIM přináší. První webinář proběhne 21. června 2022, další termíny budou navazovat podle potřeby.

Již nyní je možné se přihlásit na také na dva základní kurzy, které budou od podzimu probíhat v sídle Nadace pro rozvoj architektury na Václavském náměstí. Úvod do BIM je určen skutečně všem zaměstnancům veřejné správy a seznámí účastníky se základními principy metody BIM, dopady na způsob práce i změny, které přináší správa informací o stavbě v digitálním prostředí, a to včetně používání interních a externích digitalizovaných procesů. Poskytne tedy solidní základní pro všechny, kterých se změny související s metodou BIM budou týkat. Kurz Úvod do BIM je jednodenní a probíhá prezenčně.

Základní kurz pro manažery BIM je obsahově rozsáhlejší, a kromě dvoudenního prezenčního semináře obsahuje také e-learningové lekce, on-line konzultace a závěrečný workshop. Účastníci si osvojí dovednosti a znalosti pro zavedení metody BIM do organizace a nastavení pravidel pro její používání. V průběhu kurzu si také nabyté znalosti prakticky ověří na konkrétním příkladu své organizace. Manažer BIM je novou rolí. Jeho úkolem bude řídit ´projekt zavedení metody BIM do organizace a připravit všechny organizační a strukturální kroky nutné pro využívání metody BIM (např. interní směrnice atp.)

Doplněním první úvodní série je pak ještě kurz Autorské právo, licenční ujednání a BIM Protokol. Ten seznámí účastníky s tím, kdy by měly smluvní strany začlenit volitelná a doporučující Licenční ujednání do smluvní dokumentace. Vysvětluje, co je autorským dílem z pohledu stavby a k čemu slouží licenční smlouva, který by měla být součástí takzvaného BIM Protokolu a přílohou smlouvy o dílo. I když jde především o právní problematiku, úvodní kurz je určen také dalším pracovníkům, kteří se na veřejných stavebních zakázkách podílejí. V listopadu pak proběhnou kurzy Základy informačního modelu stavby a také Úvod do správy informací o stavbě, komunikace, digitální procesy v CDE. Nabídka kurzů v jednotlivých sadách se bude postupně rozšiřovat.