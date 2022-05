Pátý ročník soutěže Náš evropský projekt zná vítěze!

Datum: 25. 5. 2022, zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR, rubrika: Regiony 25. 5. 2022,Zastoupení Evropské komise v ČR,

Odpočinková zóna s herními a naučnými prvky, úprava návsi spojená s vybudováním jedinečné vodní plochy a biotopu pro lepší hospodaření se srážkovými vodami, výstavba dvacet let plánovaného chodníku mezi dvěma sousedními obcemi či rekonstrukce a nástavba základní školy. Právě to jsou podle hlasování veřejnosti vítězné projekty pátého ročníku soutěže Náš evropský projekt. Tři vítězné obce – Číměř, Nišovice a Bratčice – si mezi sebou rozdělí výhru 150 tisíc korun na uspořádání obecních slavností. Mimořádná odměna čeká i na Drásov, který v soutěži získal nejvíce hlasů.

V soutěži, kterou pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR, spolu soupeřily projekty spolufinancované z fondů EU. O vítězích rozhodovala široká veřejnost v internetovém hlasování, jehož se zúčastnilo přes 4200 lidí. Do soutěže bylo přihlášeno 22 projektů obcí, měst a městských částí z celé České republiky.

Absolutním vítězem pátého ročníku soutěže se stala obec Číměř (okres Třebíč, Kraj Vysočina), která díky příspěvku EU mohla v roce 2021 realizovat projekt „Odpočinková zóna – herní a naučné prvky Číměř“. „Jedná se o netradiční využití místa v dubovém lesíku u Jirkasova mlýna nedaleko Dalešické přehrady. Prvky zahrnují celkem devět naučných interaktivních panelů, například v podobě dřevěného pexesa s tematikou přírody. Naučné prvky využívají jak děti, tak dospělí. Místem navíc vede značená turistická stezka, proto panely neslouží pouze místním, ale i turistům, cyklistům či rybářům. Rovněž zde bylo vybudováno posezení a dřevěný altán, který má celozelenou střechu osázenou sedmi druhy rozchodníků,“ uvedla starostka Číměře Lenka Hůlková.

Od všech, kteří toto místo navštívili, sklidily herní prvky pochvalu. Ihned po jejich nainstalování se lokalita stala oblíbeným místem procházek v časech covidové uzávěry. Herní prvky stály 499 tisíc korun, přičemž EU přispěla 319 tisíci Kč, zbývající finance byly hrazeny z národních zdrojů. Obec Číměř nemusela na tento projekt nijak přispívat. Finanční příspěvek odjinud byl stěžejní, protože v Číměři žije jen 200 obyvatel, a má tedy velmi omezený rozpočet. „Mohu potvrdit, že obyvatelé obce jsou rádi za tak významnou finanční pomoc,“ doplnila Hůlková.

Druhé místo v soutěži obsadila obec Nišovice (okres Strakonice, Jihočeský kraj), která v rámci programu IROP vybudovala ve dvou etapách chodník do sousední Volyně. O chodníku se v obci uvažovalo více než 20 let, k dokončení však došlo až v loňském roce. Chodník vede podél velmi frekventované silnice II/144. Díky chodníku tak obyvatelé obou obcí mohou bezpečně dojít do školy, zaměstnání, k lékařům či na nákupy. Jeho vybudování stálo více než 4,4 milionu Kč, z čehož 3,1 milionu Kč pokryla dotace z EU.

Na třetím místě se umístily jihomoravské Bratčice s projektem na lepší hospodaření se srážkovými vodami. V centru obce se nacházely nepřístupné a nevyužívané podmáčené plochy a bažiny, včetně požární nádrže zanesené sedimenty. I díky dotaci z EU ve výši 3,2 milionu korun došlo k celkové revitalizaci a zpřístupnění lokality, vznikla zde dřevěná lávka s moly a rovněž místo pro jímání srážkových vod z veřejných budov a přilehlých rodinných domů. Zachycená voda je následně využívána k automatické závlaze okolní zeleně.

Speciální cena za nejvíce hlasů v soutěži pak putuje do Drásova v Jihomoravském kraji, který hlasující zaujal projektem rekonstrukce a nástavby zdejší základní školy. Ve škole vznikly tři nové kmenové učebny, tři odborné učebny, venkovní učebna na terase, sál pro pracovní činnosti, pracoviště školního psychologa, kabinety a technické zázemí. Do všech prostor školy je zajištěn bezbariérový přístup a kapacita školy se navýšila o 90 žáků. Z projektu za téměř 46 milionů Kč tvořila dotace z evropských fondů více než 41 milionů Kč.

„O přínosu fondů EU se moc nemluví a ani občané často nevědí, jak evropské peníze jejich obci konkrétně pomáhají. Přitom – jak ukazuje naše soutěž – existuje celá řada projektů, na které mohou být obce právem hrdé,“ vysvětlila za organizátory soutěže Magdalena Frouzová ze Zastoupení Evropské komise v ČR.

Partnery letošního ročníku jsou Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a síť informačních středisek Europe Direct. Česká republika má v současném programovém období k dispozici téměř 24 miliard eur. Na webu kdefondyEUpomahaji.cz si každý může najít, jak evropské fondy pomohly přímo v jeho okolí.