Hradec Králové ožil, konference ISSS je zpátky ve svém tradičním jarním termínu

Datum: 16. 5. 2022, zdroj: ISSS 2022, rubrika: Veřejná správa online 16. 5. 2022,ISSS 2022,

V Hradci Králové dnes odstartoval čtyřiadvacátý ročník konference ISSS. Slavnostní zahájení ISSS 2022 proběhlo jako obvykle v zaplněném Velkém sále Kongresového centra Aldis. Významné hosty přivítal moderátor Jan Pokorný a postupně jim předával slovo a diskutoval s nimi o tématech spojených s vizemi nové vlády o digitalizaci české společnosti napříč všemi IT sektory.

První zdravici přednesl primátor Statutárního města Hradec Králové Alexandr Hrabálek, který přivítal všechny hosty v pořadatelském městě a popřál jim, aby během konference navázali jak osobní, tak obchodní kontakty. Hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka s krátkou zdravicí zastoupil 1. náměstek Pavel Bulíček. Dále pokračoval Miloš Vystrčil, který vyzdvihl možnost opětovného osobního setkávání bez proticovidových pravidel a také zdůraznil, že je i nadále potřeba pokračovat v podpoře Ukrajiny proti ruské agresi. Věra Kovářová, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, zhodnotila, jak se digitalizace během posledních 24 let od roku 1998, kdy se poprvé konala konference ISSS, posunula vpřed. Místopředsedkyně Evropské komise a evropská komisařka pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová ve své zdravici akcentovala to, že pro Evropskou unii je digitalizace jednou z priorit. Mluvila například i o českém předsednictví v EU, o celoevropském 5G pokrytí do roku 2030, konkurenceschopnosti EU v oblasti digitalizace a rozvoji eHealthu, který se po pandemii Covid-19.

Ivan Bartoš, místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj vystoupil s proslovem o tom, jak je důležité umět agilně reagovat na rychle se měnící svět, jak je důležité mít dobré digitální zázemí a funkční proti kyberútokům odolné systémy. Druhým proslovem pokračoval Lukáš Kolářík, náměstek ministra vnitra, který hovořil o tom, že český eGovernment udělal v posledních deseti letech velký pokrok – vznikly datové schránky, vznikl Portál občana a došlo k rozvoji elektronické identity, ve které jsme v rámci EU mezi premianty.

„Kavárenská“ rozprava o metodě (digitalizace)

Od zdravic a proslovů se program zahájení přelil do oblíbeného bloku zpravidla přezdívaného „kavárna“, který taktéž moderoval Jan Pokorný z Českého rozhlasu. Účastníci konference si mohli vyslechnout názory řady dalších přítomných osobností, mezi nimiž nechyběli předsedkyně výboru pro veřejnou správu v Poslanecké sněmovně Klára Dostálová, hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna, předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová, ředitel NÚKIB Karel Řehka, místopředseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Karel Štencel, primátor Hlavního města Prahy Zdeněk Hřib, poslanec Národní rady SR a primátor slovenského města Kežmarok Ján Ferenčák, generální ředitel České televize Petr Dvořák, prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček, generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon, ředitelka pro veřejnou správu Microsoft Central and Eastern Europe Lenka Axlerová, generální ředitel Cisco Systems ČR Michal Stachník, generální ředitel Atos IT Solutions and Service Vladek Šlezingr a výkonný ředitel konference ISSS Tomáš Renčín.

„Konference ISSS přišla ve vhodnou dobu, jelikož se jsme se z krize koronavirové přesunuli do další celospolečenské krize. Koronavirus bohužel vystřídala ruská agrese na Ukrajině. Slovo krize je odvozeno od řeckého slova „Krisis“ – a znamená rozhodnutí. Ve slovníku se dočteme, že jde o bod obratu, zásadní moment či situace, ve kterých nastává rozhodující změna. V čínštině se pro slovo krize používá dvou znaků – první znamená „nebezpečí“ a druhý „příležitost“. Čili krizi můžeme vnímat jako příležitost, v případě krize koronavirové a krize ukrajinské můžeme příležitost vidět v modernizaci ICT a zlepšení kyberbezpečnosti. Myslím, že čtyřiadvacátý ročník konference ISSS přinesl všem zúčastněným stranám – vrcholným politikům, úředníkům, samosprávě, a především pak businessu skvělou příležitost, jak se znovu osobně setkat, vyměnit si zkušenosti a v neposlední řadě navázat obchodní partnerství,“ uvedl na slavnostním zahájení výkonný ředitel konference ISSS Tomáš Renčín.

Adam Folta