Lidé si za první tři měsíce roku přes Czech POINT pořídili téměř 600 tisíc výpisů

Občané si přes systém Czech POINT pořídili v prvním čtvrtletí přes 593 tisíc výpisů, o 21,5 % více než v posledním čtvrtletí loňského roku. Za posledních pět let se jednalo o nejvytíženější první čtvrtletí. Data dále ukazují, že roste zájem o elektronickou komunikaci – lidé si stále častěji nechávají ověřeně převést listinné dokumenty do elektronické podoby.

Březen byl navíc historicky nejúspěšnějším měsícem z pohledu počtu žádostí o zřízení datové schránky. Každoročně si přes Czech POINT občané pořídí přes dva miliony výpisů. Za 15 let existence to tak je téměř 28 milionů výpisů. Vyplývá to ze statistik systému, který provozuje společnost NEWPS.

„První čtvrtletí tradičně patří z pohledu využívání služeb Czech POINT k nejsilnějším obdobím roku. Jedinou výjimkou byl rok 2020, kdy díky lockdownu z důvodu pandemie koronaviru nemohl být Czech POINT využíván tak jako obvykle,“ říká Aleš Kučera, který stál u zrodu projektu Czech POINT a jeho implementace od samého počátku, a který je majitelem společnosti NEWPS, která Czech POINT provozuje již od roku 2008, tedy téměř po celou dobu jeho existence.

V posledních letech data ukazují nárůst zájmu o elektronickou komunikaci se státem a úřady. „V březnu byl historicky rekordní počet žádostí o zřízení datové schránky na kontaktních místech veřejné správy, podalo ji 25 tisíc občanů. Zájem tak o čtvrtinu překonal dosud nejvyšší počet podaných žádostí z dubna 2020, kdy byla zavřena z důvodu pandemie většina úřadů a datovka tak byla rychlým řešením pro komunikaci se státem,“ doplňuje Aleš Kučera. Za celé první čtvrtletí zažádalo o datovou schránku 50 tisíc lidí, což je o deset tisíc více, než ve stejném období loňského roku.

Postupný přechod komunikace do elektronické podoby se projevuje i u ověřené konverze dokumentů. I v prvním čtvrtletí tohoto roku je vidět dlouhodobý trend, kdy postupně mírně klesá počet konverzí z elektronické do listinné podoby (60 tisíc) a naopak výrazně roste počet konverzí opačným směrem, tedy z listinné do elektronické podoby (129 tisíc). „Není to přitom tak dávno, kdy zájem byl opačný. Ještě v létě 2018 byly počty stejné,“ vysvětluje Aleš.

Výpisu z obchodního rejstříku si lidé v prvním čtvrtletí pořídili celkem 25 tisíc, což je přibližně stejně, jako před rokem. Na stabilní úrovni se drží i výpis ze živnostenského rejstříku (8,3 tisíc) nebo všeobecně nejžádanější služba Czech POINTu, výpis z rejstříku trestů (167 tisíc). Již tradičně byl v prvním čtvrtletí ve srovnání se zbytkem roku vysoký zájem o výpis z katastru nemovitostí, s čímž souvisí termíny pro podání daňových přiznání i blížící se zahájení stavební sezony. Lidé si tak pořídili téměř 56 tisíc výpisů, v posledním čtvrtletí loňského roku to přitom bylo necelých 39 tisíc výpisů. Dlouhodobě ale počet pořízených výpisů z katastru klesá.

Projekt Czech POINT představuje garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi nebo dát podání pro zahájení řízení správních orgánů. Czech POINT tak přináší značné ulehčení komunikace se státem, protože umožňuje využívat údaje ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. V současné době má Czech POINT přes 7300 poboček na obecních úřadech, poštách, u notářů, v kancelářích Hospodářské komory, ale i na 68 zastupitelských úřadech v zahraničí. Každoročně si přes tento systém občané pořídí přes dva miliony výpisů.