MPSV podpoří dětské skupiny, vyhlásilo dvě mimořádné dotační výzvy

Datum: 2. 5. 2022, zdroj: MPSV ČR, rubrika: Školství 2. 5. 2022,MPSV ČR,

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo dvě mimořádné dotační výzvy na dětské skupiny. Díky nim bude možné čerpat evropské prostředky na rychlé vytvoření nových kapacit dětských skupin a reagovat na narůstající poptávku po umístění dětí v předškolních zařízeních. Na dotační výzvy bylo vyčleněno 400 mil. Kč, za které by mohlo vzniknout až 2800 míst. Vybudovány musí být do října 2022. Výzvy jsou podpořeny z dosud běžícího Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Výzvy OPZ mají pomoci obcím, které čelí nedostatečným kapacitám, ať už z důvodu vysokých počtů dětí předškolního věku, nebo i z aktuální potřeby umístit děti uprchlíků z Ukrajiny. Díky těmto dotacím by se mělo zabránit zpomalení trendu přijímání dětí mladších tří let do dětských skupin a dalších zařízení. „Podpora rodičů malých dětí je pro nás jednou z priorit. Snažíme se hledat funkční řešení, a to i za pomoci evropských peněz, abychom pomohli vytvářet potřebné kapacity předškolních zařízení,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Výzvy umožňují podporu pouze veřejných dětských skupin. Žádat mohou přímo obce, nebo po dohodě s obcí i další subjekty (příspěvkové organizace, NNO ad.) až do 8. června 2022. Jedna z výzev je určena pro Prahu a druhá pro zbytek České republiky. K podání žádosti bude potřeba mít již zajištěné místo realizace. Projekt musí obsahovat vybudování nové dětské skupiny a zajištění provozu nejdéle do září 2023. Žadatelé jsou dále povinni dokládat s žádostí i prohlášení obce o potřebnosti navýšení kapacit předškolních zařízení a příjemci jsou následně vázáni povinností setrvat po celou dobu provozu na stejné adrese.

Financování bude probíhat již osvědčenými jednotkovými náklady. Průměrná dětská skupina s 12 místy může získat až 1,7 mil. Kč. Po ukončení OPZ bude možné financování provozu ze státního rozpočtu. MPSV letos počítá i s využitím prostředků z Národního plánu obnovy. Celkem bylo letos na podporu dětských skupin vyčleněno více než 3,1 miliardy korun.