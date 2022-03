Obce se i letos mohou zúčastnit soutěže „Náš evropský projekt“

Datum: 21. 3. 2022, zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR, rubrika: Ostatní 21. 3. 2022,Zastoupení Evropské komise v ČR,

Vybudování návštěvnického centra obce, ekologické zahrady u mateřské školy, revitalizace kulturního domu, vybudování knihovny, opravený kostel či záchrana lokálního biotopu. I takto rozdílné projekty mohou nyní obce hlásit do jubilejního pátého ročníku soutěže Náš evropský projekt. A nezáleží na tom, kdy byl projekt dokončen, zda loni nebo před deseti lety. Stačí jediné – aby byl projekt spolufinancovaný z evropských fondů. Stejnou šanci uspět přitom mají všechny projekty bez ohledu na jejich velikost.

Jsme si vědomi toho, že celá Česká republika svou pozornost momentálně upírá k těžce zkoušené Ukrajině. Nejen Česká republika, ale i celý svět, včetně ostatních členských států Evropské unie. Veškeré síly jsou soustředěny na zajištění pomoci uprchlíkům a materiální pomoci Ukrajině a udržení míru. Vzhledem k této situaci jsme zvažovali možnost letošní soutěž posunout na jiný, vhodnější termín, ale právě události dnešních dní víc než kdy jindy ukazují, jak je důležité být pevnou a nedílnou součástí evropských struktur. Pojďme proto spolu ukázat, jak přínosné byly prostředky Evropské unie i pro vaši obec a co dobrého se vám v obcích v minulosti podařilo.

Cílem soutěže určené pro města, městské části a obce je i letos ocenit zajímavé projekty zrealizované na jejich území a podpořené z evropských fondů. O tom, kdo v soutěži uspěje, rozhodne v internetovém hlasování veřejnost. Tři vítězné obce si rozdělí celkem 150 tisíc Kč na uspořádání obecní slavnosti nebo, vzhledem k událostem na Ukrajině, na aktivity obce spojené s pomocí uprchlíkům z Ukrajiny. Speciální finanční odměna rovněž čeká na projekt s největším celkovým počtem hlasů. Zástupce vítězných obcí zároveň pozveme na all-inclusive cestu do zákulisí evropských institucí v Bruselu.

„Pravidla soutěže jsou velmi jednoduchá. Soutěžní projekt musí být dokončený, podpořený z rozpočtu Evropské unie a jeho zadavatelem či příjemcem dotace muselo být město, obec, městská část či jimi zřizovaná organizace. Samotné přihlášení projektu do soutěže pomocí on-line formuláře pak zabere jen několik minut,“ upozorňuje Pavlína Žáková, ekonomická poradkyně Zastoupení Evropské komise v ČR a iniciátorka projektu.

Cílem soutěže je dát příležitost co nejvíce zajímavým projektům. Stejnou šanci na úspěch tak mají jak projekty velkých měst, tak i těch nejmenších obcí. O vítězích soutěže totiž rozhodnou pouze sympatie veřejnosti. „Pro úspěch v soutěži nezáleží na velikosti obce, nezáleží na tom, kdy byl projekt dokončen, ani na tom, jak velkou částku tvořila dotace z fondů EU. Důležité je jediné – jak se projekt líbí občanům a kolik mu dají hlasů,“ podotýká Magdalena Frouzová, mluvčí Zastoupení Evropské komise v ČR.

Obce a města mohou své projekty přihlásit až do 29. dubna pomocí stručného on-line formuláře. Soutěžící projekty budou následně uveřejněny na facebookových stránkách soutěže, kde bude také od 2. do 22. května probíhat hlasování veřejnosti, a to prostřednictvím „lajků“ jednotlivým projektům.

Absolutním vítězem loňského ročníku soutěže se stala obec Hulice ve Středočeském kraji s projektem „Včelí svět v Hulicích – návštěvnické centrum“. Druhé místo získaly Vernířovice z Olomouckého kraje s projektem „Revitalizace Merty a Ztraceného potoka s povodňovým parkem“. Na třetím místě se loni umístila obec Horní Lhota ze Zlínského kraje díky revitalizaci zdejšího kulturního domu. Speciální cena za nejvíce hlasů v soutěži pak putovala do Orlové v Moravskoslezském kraji. Ta uspěla s projektem revitalizace místního lesoparku.

Kryštof Turek