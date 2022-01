Na příspěvek na bydlení může nově dosáhnout až dvojnásobek domácností

Datum: 24. 1. 2022, zdroj: MPSV ČR, rubrika: Sociální problematika 24. 1. 2022,MPSV ČR,

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) představil opatření, jak pomoci domácnostem s energetickou chudobou. Obě komory Parlamentu ČR jednoznačně podpořily navýšení příspěvku na bydlení. Dnes ho pobírá zhruba 150 tisíc domácností, dalších 200 tisíc má dle některých výzkumů na příspěvek nárok, ale z různých důvodů nečerpá. Ministerstvo nově připravilo online kalkulačku, aby si lidé mohli spočítat, zda na příspěvek dosáhnou a případně v jaké výši. Současně s tím je připravená i komunikační kampaň, která má motivovat lidi, aby se nebáli požádat o pomoc.

Energetická chudoba a pomoc českým domácnostem s vysokými náklady za elektřinu a plyn jsou prioritami nové vlády i ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. Společným úspěchem je fakt, že k dnešnímu dni více než 90 % zákazníků odešlo z režimu dodavatele poslední instance na standardní produkt nebo jsou v procesu této změny.

„Vyzýváme všechny, kdo to ještě neudělali, aby neváhali a našli si nového dodavatele energií co nejdříve. Zároveň je třeba neodkládat platby za energie, byť mohou být skokově vyšší, ale není cesta neplatit a čekat, že se to vyřeší samo. V tom případě by mohl hrozit pád do dluhové pasti nebo dokonce exekuce,“ upozornil na tiskové konferenci Marian Jurečka, který představil sérii kroků, které mají pomoci domácnostem ohroženým energetickou chudobou.

„Faktury za elektřinu nebo plyn mohou být rázem i dvojnásobně vyšší, navíc hrozí další nárůst cen. Příspěvek na bydlení se díky rychlému prosazení novely zákona o sociální podpoře navyšuje, navíc součástí zákona je mechanismus, který vládě umožňuje, aby v průběhu roku okamžitě příspěvek navýšila, pokud to bude třeba,“ vysvětlil Jurečka.

Ministr představil také online kalkulačku, která pomůže s orientačním výpočtem a lidé tak mohou zjistit, jestli mohou mít na příspěvek nárok. Další možností je mimořádná okamžitá pomoc. „Věřím, že se nám touto cestou podaří ochránit ty zranitelné – typicky rodiny s dětmi, samoživitelky nebo seniory. Chtěl bych vyzvat i ty, kteří stát nikdy nežádali o pomoc, aby se nestyděli. Kalkulačku lze vyplnit anonymně na internetu, s vyplněním formulářů mohou pomoci pracovníci Úřadu práce ČR,“ řekl Jurečka. Žádost o příspěvek na bydlení lze podat elektronicky. V případě potřeby se lidé mohou obracet i na Call centrum Úřadu práce.

Podle výkonné ředitelky Svazu měst a obcí Radky Vladykové jsou v pohotovosti také samosprávy, které jsou významným komunikačním článkem mezi občany a úřady. „Velmi mě těší, že se podařilo rychle zareagovat a připravit novelu, kterou považujeme za výbornou formu pomoci. Zprostředkováváme informace městům a obcím, aby je mohly předat svým občanům a informovali je, aby řešili svou situaci a požádali o příspěvek na bydlení, pokud na něj mají nárok. Rozhodně se nevyplatí odkládat platby a je třeba zabránit tomu, aby lidem byl kvůli nesplaceným fakturám odpojen proud anebo na ně zazvonil exekutor,“ uvedla Vladyková. Podle údajů energetických společností je aktuálně po splatnosti více než 100 tisíc faktur za elektřinu a plyn.

Na možný nápor žadatelů se připravuje Úřad práce ČR, který zřídil infolinku pro občany zasažené energetickou krizí. „Jsme připraveni zpracovávat žádosti o příspěvek na bydlení, včetně zvýšené administrace i dalších dávek – tedy doplatku na bydlení, případně mimořádné okamžité pomoci. Na výpomoc jsou připraveni kolegové z jiných agend či kontaktních pracovišť. Veškeré informace občané najdou na webových stránkách Úřadu práce ČR, kde jsou k dispozici i videa, v nichž se zájemci dozví, jak správně vyplnit žádost,“ uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.