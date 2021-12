Odkládat účinnost nového stavebního zákona je nesmysl!

(Informace MMR 5/2021 IV.)

Datum: 21. 12. 2021, zdroj: OF 5/2021, rubrika: Legislativa 21. 12. 2021,OF 5/2021,

Zástupci koaličních stran chtějí zatočit s novým stavebním zákonem. Zahodit více než čtyři roky práce do koše. Nikdo svéprávný ale nemůže hájit současný nefunkční stav, kdy trvá povolit dálnici v průměru 13 let a bytový dům v Praze více než pět let. Největší a nejdůležitější infrastrukturní stavby v tuto chvíli paralyzuje i tzv. systémová podjatost, která je důsledkem současného modelu stavební správy.

„Jsme připraveni se zástupci koalice, kteří deklarovali vůli jednat, zasednout a pokusit se najít konstruktivní řešení. Není možné, aby bylo stavebnictví paralyzováno na další čtyři roky. Všechny politické strany měly zrychlení stavebního řízení v programu jako recept na krizi dostupného bydlení. Musíme tedy udělat všechno proto, abychom viděli zrychlení a zefektivnění stavebního řízení a povolovacích procesů v praxi, a ne stále jen na papíře. To opravdu ničemu nepomůže,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Odkládání účinnosti zákona by také mohlo ohrozit digitalizaci stavebního řízení, na kterou čerpáme peníze z evropských fondů. Změna je naprosto nutná, zrychlení stavebního řízení ostatně deklarovali všichni.

Co se stane, když nový stavební zákon odložíme