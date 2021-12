Meziobecní spolupráce na vzestupu – projekt Masarykovy univerzity a Trenčianské univerzity pomáhá v rozvoji regionům

Sdílení zkušeností s veřejnou správou mezi obcemi bylo od nepaměti součástí české i slovenské historie. Díky této spolupráci se v mnoha českých i slovenských regionech mohla v průběhu let zlepšovat kvalita života obyvatel, a zároveň byl v těchto oblastech podpořen lokální i ekonomický rozvoj. Na tuto tradici navazuje projekt Institutu veřejné správy, který zaštiťuje Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, pod názvem Napříč hranicemi – Spolupráce měst a obcí v ČR a na Slovensku.

K meziobecní spolupráci doslova vybízí charakter osídlení ve střední Evropě. V České republice je na poměrně malém území enormní počet obcí. V současnosti jich je přes 6250. Stovky z nich jsou tak malé, že bez spolupráce s okolím by často nemohly fungovat. Meziobecní spolupráce je jedním z klíčových řešení fragmentované veřejné správy v území.

Právě na regiony z obou stran hranic se Slovenskem se rozhodla zaměřit Masarykova univerzita ve spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka. Díky těmto vysokoškolským institucím vznikl projekt Napříč hranicemi – Spolupráce měst a obcí v ČR a na Slovensku.

„V rámci projektu chceme nastínit leckdy netušené a nevyužívané možnosti meziobecní spolupráce, která zefektivňuje nejen veřejnou správu, ale mnohdy také pomáhá ekonomickému rozvoji dané lokality či regionu. Její posilování a profesionalizace skrze sdílení informací, výměnu zkušeností a vzdělávání by měla napomáhat především ekonomicky slabším regionům v příhraničních oblastech v řešení jejich problémů či jejich rozvoji,“ přibližuje vizi projektu Filip Hrůza, vedoucí Institutu veřejné správy, jenž projekt zaštiťuje.

Meziobecní spolupráce jak v samosprávě, tak ve službách

Projektů, které v rámci meziobecní spolupráce vznikají, jsou v posledních letech desítky. Obce skrze tento nástroj často zefektivňují vlastní činnost ve formě poskytování veřejných služeb, administrativy, bezpečnosti, školství, sociálních služeb, kultury a v dalších oblastech. „Společenské akce jsou jednou z nejčastějších forem spolupráce menších obcí. V oblasti u hranic se Slovenskem je občanská společnost a sounáležitost silně zakořeněná a například vinobraní nebo hody jsou často společenskou událostí roku,“ uvádí Hrůza a dodává příklad další oblasti, ve které počet společných aktivit roste.

„Asi nepřekvapí, že obce spolu také často řeší například dopravu. A to jak autobusy pro děti, aby se měly jak dostat do a ze školy, tak klasickou meziobecní veřejnou dopravu. Speciální kategorií v rámci dopravy je pomoc seniorům. Za všechny projekty můžeme jmenovat Senior Taxi, což je služba spuštěná v roce 2017 v Moravskoslezském kraji. Díky ní mají senioři a osoby s hendikepem snazší dopravu k lékařům a do zdravotnických zařízení,“ doplňuje Hrůza.

Na Frýdlantsku funguje dopravní služba pro seniory a hendikepované

Projekt Senior Taxi funguje díky Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí. Součástí spolupráce jsou kromě Frýdlantu také obce Čeladná, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Pržno, Pstruží a Staré Hamry. Projekt je určen pro seniory starší s trvalým bydlištěm v dané obci a pro osoby v nepříznivé životní situaci, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP, ZTP/P.

„Provoz služby Senior Taxi pro obce je financován převážně z prostředků obcí zapojených do projektu. Klient platí symbolický poplatek ve výši 7,50 Kč za ujetý kilometr do zdravotnického zařízení. Cesta ze Střediska ke klientovi a od klienta do Střediska je hrazena z prostředků obcí,“ sděluje starostka města Frýdlant nad Ostravicí Helena Pešatová a dodává: „Doposud jsou s provozovanými taxíky spojeny jen pozitivní ohlasy a to jak ze strany občanů, tak i z jednotlivých obcí. Důkazem toho je i zapojení obcí do projektu v nadcházejícím roce 2022.“

Institut veřejné správy pořádá workshopy

Projekt Napříč hranicemi – Spolupráce měst a obcí v ČR a na Slovensku kromě představování jednotlivých případových studií pořádá pro zájemce z řad starostů, stakeholderů i široké veřejnosti online workshopy, na kterých představuje spolu se zajímavými hosty z praxe meziobecní spolupráci a oblasti, ve kterých se realizuje na konkrétních příkladech. Záznamy z těchto online workshopů lze také shlédnout zpětně a to na oficiální stránce projektu. „Do dnešního dne jsme zorganizovali čtyři online workshopy. V prvním z nich jsme představili nastartování meziobecní spolupráce, druhý se věnoval udržení a rozvoji těchto projektů. Třetí nastínil, jak budou spolupráce vypadat v budoucnosti a prozatím poslední se zaměřil na spolupráci měst a obcí ve školství a vzdělávání,“ uzavírá Hrůza s přáním, aby rozvoj meziobecní spolupráce pokračoval v co největším měřítku i do budoucna.

Daniel Dvořák