Obce mohou žádat o dotaci v programu Podpora rozvoje regionů ještě dva týdny

Datum: 2. 12. 2021, zdroj: MMR ČR, rubrika: Dotace 2. 12. 2021,MMR ČR,

Ministerstvo pro místní rozvoj připomíná blížící se konec příjmu žádostí v programu Podpora rozvoje regionů, ve kterém mohou obce žádat o dotaci na obnovu místních komunikací, sportovní infrastruktury nebo na rekonstrukci veřejných budov. V programu je připraveno přes 2,1 mld. Kč. Žádosti lze zasílat až do 17. prosince 2021.

„Chtěla bych připomenout starostům a starostkám, že se blíží konec příjmu žádostí do našeho programu Podpora rozvoj regionů, který pomáhá zvyšovat kvalitu života obyvatel v jejich obcích, zlepšit infrastrukturu a vůbec zatraktivnit obecní prostor. Do konce příjmu žádostí zbývá ještě pár dní, ale určitě by neměli otálet,“ uvedla ministryně Klára Dostálová.

V programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do tří tisíc obyvatel a pro obce od tří tisíc do 10 tisíc obyvatel lze získat dotaci například na obnovu místních komunikací, konkrétně na opravy vozovek a krajnic, obnovu školních hřišť sloužících pro hodiny tělesné výchovy a obnovu školních tělocvičen nebo na rekonstrukce a přestavbu veřejných budov. Jedná se o rekonstrukci, modernizaci či přístavby budov, které jsou využívané a jejich provoz je hrazen z obecního rozpočtu. Jsou to třeba kulturní domy, budovy se sídlem obecních úřadů, knihovny, školky a školy a multifukční domy. Obce do tří tisíc obyvatel mohou dále získat dotace na rekonstrukci nebo vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť, které budou sloužit široké veřejnosti.

Žádosti o dotaci lze posílat až do 17. prosince 2021, do 12 hod. (včetně).