Násobné zdražení energií dopadá na obce. Národní rozvojová banka pomáhá investovat do nehospodárných budov

Datum: 2. 11. 2021, zdroj: Národní rozvojová banka, a. s., rubrika: Bydlení a stavby 2. 11. 2021,Národní rozvojová banka, a. s.,

Po domácnostech jsou pod tlakem také obce a firmy. Ceny elektřiny začátkem roku vyskočí i na čtyřnásobek. To se promítne do obecních rozpočtů, provozních nákladů i ceny tepla pro občany. A současně by měly obce vynakládat peníze na revitalizaci nehospodárných budov. Jak snížit nápor na rozpočet, řeší Národní rozvojová banka (NRB) programem ELENA pro města a podnikatele. Banka zaplatí 90 procent nákladů na přípravu projektu a investici města je možné uhradit až z energetických úspor.

„Už letos jsme nakupovali elektřinu za dvojnásobek loňské ceny a příští rok bude ještě čtyřikrát dražší. To významně dopadne nejen na rozpočet města, ale také na občany ve vyšší ceně tepla a teplé vody. Krátkodobě úsporu najít nelze, a proto je nutné zvýšit cenu. Ve městě máme řadu energeticky náročných budov jako jsou školy nebo bazén. Nyní se snažíme o snížení energetické náročnosti v provozu města. Chceme měnit budovy na energeticky úspornější a osadit střechy solárními panely,“ komentuje dění kolem rychle rostoucích cen energií Josef Pátek, starosta středočeských Čelákovic.

Na velké projekty dosáhnou i menší města

Program ELENA zaštítěný Národní rozvojovou bankou přináší městům možnost investovat do šetrných budov bez toho, aby musely utrácet statisíce. „Snížení energetické náročnosti dokáže ušetřit až polovinu nákladů. Předtím ale musí město projít poměrně náročným a nákladným procesem přípravy a pak ještě zaplatit samotnou stavbu. My městům nabízíme pomoc v obou fázích. Zajistíme kompletní podporu v procesu přípravy EPC projektů, tedy projektů se zaručeným výsledkem, a ještě uhradíme 90 procent nákladů. Výstavbu město splácí z ušetřených peněz za spotřebu energie, a to s návratností investice maximálně do dvanácti let,“ popisuje specialista EPC (Energy Performance Contracting) projektů pro Národní rozvojovou banku Vladimír Sochor.

Program ELENA zahrnuje všechny nehospodárné budovy v majetku města. Nejčastěji jsou to školy, bazény, nemocnice, kulturní zařízení a další veřejné budovy. „Tlak na úspory nesouvisí jen s raketovým růstem cen energií. Požadavky klade také New Green Deal. Čím dříve se začne s přípravou projektu, tím rychleji se uspoří,“ myslí si Vladimír Sochor.

Větším investicím bránila složitost a nákladnost

Aby město energeticky úsporný projekt řešený metodou EPC zahájilo, musí projít poměrně složitým a nákladným procesem. A to odrazuje zejména menší města. „Jen náklady spojené s přípravou EPC projektu se mohou vyšplhat na částky kolem milionu korun. S programem ELENA stačí desetina. Navíc pomůžeme s celým procesem, aby byla příprava projektu co nejjistější a město nemuselo složitě hledat odborníky. Získat prostředky na školy nebo dům s pečovatelskou službou a další objekty tak může vyjít zhruba na sto tisíc korun,“ popisuje výhody Vladimír Sochor.

Banka nabízí pomoc také podnikatelům

Energeticky úsporné projekty lze uplatnit také na poli podnikatelském. Do programu ELENA se mohou zapojit všichni od živnostníků až po korporace. „I podnikatelům poskytneme profesionální pomoc s přípravou projektu a uhradíme 90 procent nákladů. Pomůžeme také s financováním investice, kdy lze dosáhnout na bezúročné financování z našich stávajících programů Úspory energie nebo Energ,“ uzavírá za Národní rozvojovou banku koordinátor programu ELENA Čestmír Hrdinka.