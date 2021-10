Nárůst cen stavebních materiálů

(Informace MMR 4/2021 VIII.)

Datum: 18. 10. 2021, zdroj: OF 4/2021, rubrika: Veřejné zakázky 18. 10. 2021,OF 4/2021,

K současnému růstu cen stavebních materiálů zaujaly 2. září společné stanovisko Úřad pro ochranu hospodářské soutěže spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj, a to zejména ve vztahu k veřejným zakázkám.

Veřejní zadavatelé i jejich dodavatelé se v současné době potýkají s prudkým nárůstem cen stavebních materiálů a s doprovodnými následky tohoto jevu. Situace na trhu stavebních výrobků vede k obtížím při realizaci probíhajících veřejných zakázek a je na místě přemýšlet nad tím, jak ji zohlednit i při zadávání nových veřejných zakázek, neboť lze předpokládat, že tento vývoj bude přetrvávat i v následujících měsících.

Smyslem společného stanoviska je předložit bezpečné varianty řešení vzniklé tržní situace v různých fázích přípravy či realizace veřejné zakázky.

V případě, kdy je na veřejnou zakázku již uzavřena smlouva, má zadavatel možnost provádět pouze nepodstatné změny, jak jsou definovány v § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Eventuálně má zadavatel právo uplatnit vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 ZZVZ, pakliže si to vyhradil v zadávací dokumentaci před zadáním veřejné zakázky. Jestliže v plnění veřejné zakázky nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla v § 222 ZZVZ, může zadavatel smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit podle § 223 odst. 1 ZZVZ.

U probíhajících zadávacích řízení může zadavatel v případě, že dosud neuběhla lhůta pro podání nabídek, změnit zadávací dokumentaci v souladu s § 99 ZZVZ tak, aby případné riziko změny cen zohledňovala. Současně bude zřejmě nezbytné prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to o celou původní délku zadávací lhůty. Pokud již lhůta pro podání nabídek uběhla, není možné měnit zadávací podmínky a přichází tak v úvahu zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ. Bude však nutné prokázat naplnění všech podmínek uvedených v dotčeném ustanovení.

U veřejných zakázek, jež jsou teprve v přípravě, by se měl zadavatel v zadávacích podmínkách snažit stanovit výhrady podle § 100 odst. 1 ZZVZ, které by mu v průběhu realizace veřejné zakázky umožňovaly pružně reagovat na změny na trhu stavebních materiálů. V úvahu připadají zejména inflační doložky nebo doložky umožňující změnu cen materiálů na základě objektivně zjistitelných informací. Zadavatel by si současně měl uvědomit, že hodnota vyhrazených změn se zahrnuje do předpokládané hodnoty veřejné zakázky.