Kauce na bydlení

(Informace MMR 4/2021 IV.)

Datum: 11. 10. 2021, zdroj: OF 4/2021, rubrika: Sociální problematika 11. 10. 2021,OF 4/2021,

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová udělila záštitu programu Kauce na bydlení, který pomáhá samoživitelům získat důstojný byt. MMR chce do budoucna podpořit tento projekt nejen morálně, ale i finančně.

„Pokud můžu být nápomocná tomu, že se matka s dětmi dostane z ubytovny nebo z azylového domu do bytu, nebo naopak tam neskončí, že se bude moci přestěhovat z dražšího bytu do levnějšího, budu za to moc ráda,“ vysvětluje ministryně Klára Dostálová.

Projekt Kauce na bydlení běží už od roku 2018 a od té doby pomohl stovkám dětí nalézt nový domov. V roce 2020 získalo kauci 50 rodin s dětmi a OPS Women for Women vyplatila na darech více než 950 tisíc korun. Letos do konce srpna už ovšem společnost vyplatila 48 kaucí za téměř 1 milion korun. Tyto peníze pomohly zajistit bydlení 123 dětem. Dalších 90 žádostí už je schváleno a čeká se na vyhledání nového bydlení žadatelek.

Kauce na byt je jednorázová částka, kterou si samoživitelé často nemohou dovolit zaplatit. Průměrná uhrazená částka v programu Kauce na bydlení je letos 20 530 korun. Dotační titul zaměřený na nestátní neziskové organizace pro program Kauce na bydlení by měl být k dispozici příští rok.