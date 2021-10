Bytové domy bez bariér

(Informace MMR 4/2021 III.)

Datum: 8. 10. 2021, zdroj: OF 4/2021, rubrika: Dotace 8. 10. 2021,OF 4/2021,

Dne 10. září byla vyhlášena letos už druhá výzva v rámci programu Bytové domy bez bariér. Připraveno je téměř 120 milionů korun. Žádosti budou přijímány do 15. října 2021.

Výzva z podprogramu Bytové domy bez bariér je zaměřena na podporu odstraňování bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu a výstavbu osobních výtahů v domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Dotace je poskytována ve výši 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a do výtahu a maximálně 800 tis. Kč v případě výstavby osobního výtahu pro jeden vchod do bytového domu. Výše alokace pro tuto výzvu je cca 120 mil. Kč.

Více informací naleznete na www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni