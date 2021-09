Rožnovská radnice opravila poslední hřiště, s osvětlením pomohla Nadace ČEZ

Datum: 6. 9. 2021, zdroj: Nadace ČEZ, rubrika: Regiony 6. 9. 2021,Nadace ČEZ,

Kluci i holky z rožnovské základní školy na ulici 5. května i lidé z nedalekého sídliště mohou od září využívat sportovní areál s fotbalovým hřištěm, aletickou dráhou i multifunkčním pláckem na různé druhy sportů, který prošel komplexní rekonstrukcí.

„Před sedmi lety jsme si dali závazek, že zmodernizujeme všechna veřejná sportoviště ve městě. Dnes můžeme říct, že jsme naše předsevzetí splnili,“ řekl při stříhání pásky starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš. Nadace ČEZ podpořila sportování dětí i dospělých částkou 600 000 korun, kterou město použilo na osvětlení sportoviště.

V průběhu vyučování budou hřiště využívat školáci v rámci tělocviku, odpoledne se otevře všem dětem z okolí a díky novému osvětlení bude k dispozici i dospělým, kteří na něm mohou sportovat i v podvečerních a večerních hodinách. „O možnost použít hřiště na tréninky už se zajímali i trenéři našich fotbalistů, takže věřím, že sportoviště bude vytížené opravdu od rána do večera. O osvětlení se bude starat školník,“ upřesnil vedoucí odboru strategického rozvoje města Michal Laktiš, který měl projekt na starost.

Na nové sportoviště se těší i ředitel školy. „Jedním z našich hlavních úkolů po covidu je zapojit děti do běžného života a tedy i do sportování, které jim hodně chybělo. A abychom vytvořili konkurenci mobilům a sociálním sítím, musíme pro děti připravit atraktivní možnosti trávení volného času, což zrekonstruovaný areál do puntíku splňuje,“ řekl Miroslav Kokinopulos.

Budování a modernizace hřišť pro děti, které jsou otevřené pro veřejnost, je jednou z oblastí, na něž se Nadace ČEZ zaměřuje dlouhodobě. V Rožnově už energetici podpořili v roce 2018 částkou 450 000 korun výstavbu workoutového areálu na Aletickém hřišti Dany Zátopkové.

Vladislav Sobol