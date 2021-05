Pokuta obci Sviadnov za loterijní vyhlášku je pravomocná

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna rozhodl o rozkladu podaném obcí Sviadnov ve věci protisoutěžní regulace provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her/hazardních her na území obce. Rozklad byl zamítnut, nicméně rozhodnutí prvního stupně bylo částečně změněno.

Obec Sviadnov uplatňovala na svém území obce regulaci umožňující provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her/hazardních her pouze na vybraných adresních místech, aniž by výběr těchto adresních míst byl proveden na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií. Od 2. ledna 2016 byla tato místa uvedena v příloze obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, která byla s účinností od 1. ledna 2017 změněna obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016.

Uvedené jednání bylo na území obce Sviadnov způsobilé narušit a v určitém období i narušilo bez objektivně ospravedlnitelných důvodů hospodářskou soutěž na trhu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her/hazardních her a na trhu provozování provozoven s tímto předmětem podnikání, a to zvýhodněním soutěžitelů, kteří mohli na povolených adresních místech nadále provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry/hazardní hry a provozovny k tomuto účelu.

Předseda Úřadu zkrátil dobu trvání přestupku vzhledem k tzv. trhání skutku okamžikem zahájení správního řízení. Tato úprava se následně promítla do určení výměry pokuty, která byla snížena na konečných 86 tisíc korun.

Milena Marešová