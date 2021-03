Česko o víkendu díky dobrovolníkům znatelně prokouklo

Datum: 29. 3. 2021, zdroj: Ukliďme Česko, rubrika: Životní prostředí 29. 3. 2021,Ukliďme Česko,

O víkendu 27.–28. března úspěšně proběhl hlavní termín jarní akce Ukliďme Česko. Podle prvních odhadů se jej zúčastnilo na zhruba tisícovce míst 40–50 tisíc dobrovolníků včetně známých osobností.

Naše příroda (ale i města a obce) během uplynulého víkendu opět prokoukla díky dobrovolníkům, kteří uklízeli nepořádek po všech koutech České republiky. „Nemáme k dispozici tak přesná čísla, jak bývalo zvykem při minulých ročnících, neboť úklidy probíhaly tentokrát bezkontaktně, a organizátoři místních akcí se s dobrovolníky nepotkávali. Ti využili tzv. pytlomatů, u kterých si vyzvedávali pytle na odpad a poté vyráželi uklízet individuálně, či v rodinném kruhu. Podle počtu rozeslaných pytlů, kterých bylo 45 000, a informací od zřizovatelů pytlomatů, kteří mnohde museli pytle doplňovat pro velký zájem, odhadujeme počet účastníků na 40–50 tisíc,“ uvedl za organizátory Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.

Kromě klasických druhů letos bohužel přibyly mezi sesbíranými odpadky použité roušky a jednorázové rukavice, k těm nejčastěji nacházeným patří plastové sáčky, nejrůznější obaly od svačin a nápojů, na řadě míst i pneumatiky. Dobrovolníci v Lednici našli dokonce část z bagru, varnou konvici nebo třeba koberec. Účastníci úklidů, kteří nalezli neobvyklé, či dokonce kuriozní odpadky, se mohou svými nálezy pochlubit a zúčastnit se tradiční fotosoutěže. Informace o ní naleznou na www.uklidmecesko.cz/fotosoutez

Příští velký úklid plánují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko na třetí zářijový víkend, v rámci již 4. ročníku Celosvětového úklidového dne. Letos poprvé také vyzývají aktivní organizátory úklidových akcí k zapojení do sázení stromů pod heslem „Na jaře uklidíme, na podzim vysadíme“. Zájemci (nejen z řad organizátorů úklidových akcí) mohou do konce července zažádat o grant na výsadbu stromů až do výše 60 000 korun díky Nadaci Partnerství a její iniciativě Sázíme budoucnost. Podrobnější informace k výsadbám najdete na www.sazimebudoucnost.cz

Pokud jste propásli úklidovou akci o tomto víkendu, nevadí. Na řadě míst budou pytlomaty fungovat až do Velikonoc a individuálně se lze do úklidu odpadků zapojit kdykoliv. Stačí si na vycházku do přírody vzít rukavice, tašku na odpadky a občas rozhýbat ztuhlá záda shýbnutím se pro odpadek.