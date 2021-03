Na obce i letos čeká v soutěži „Náš evropský projekt“ 200 tisíc Kč

Nové hřiště pro děti, rekonstrukci obecního úřadu, novou silnici, vybudování knihovny, opravený kostel či záchranu lokálního biotopu. I takto rozdílné projekty mohou nyní obce hlásit do čtvrtého ročníku soutěže Náš evropský projekt. Stačí jediné – aby byl projekt spolufinancovaný z evropských fondů. Stejnou šanci uspět přitom mají všechny projekty bez ohledu na velikost.

Cílem soutěže určené pro města, městské části a obce je i letos ocenit zajímavé projekty zrealizované na jejich území a podpořené z evropských fondů. O tom, kdo v soutěži uspěje, rozhodne v internetovém hlasování veřejnost. Tři vítězné obce si rozdělí celkem 150 tisíc Kč na uspořádání obecní slavnosti a speciální cena 50 tisíc Kč čeká na projekt s největším celkovým počtem hlasů.

„Pravidla soutěže jsou velmi jednoduchá. Soutěžní projekt musí být dokončený, podpořený z rozpočtu Evropské unie a jeho zadavatelem či příjemcem dotace muselo být město, obec, městská část či jimi zřizovaná organizace. Samotné přihlášení projektu do soutěže pomocí on-line formuláře pak zabere jen několik minut,“ upozorňuje Magdalena Frouzová, tisková mluvčí Zastoupení Evropské komise.

Cílem soutěže je dát příležitost co nejvíce zajímavým projektům. Stejnou šanci na úspěch tak mají jak projekty velkých měst, tak i těch nejmenších obcí. O vítězích soutěže totiž rozhodnou pouze sympatie veřejnosti.

„Pro úspěch v soutěži nezáleží na velikosti obce, nezáleží na tom, kdy byl projekt dokončen, ani na tom, jak velkou částku tvořila dotace z fondů EU. Důležité je jediné – jak se projekt líbí občanům a kolik mu dají hlasů,“ podotýká Pavlína Žáková, ekonomická expertka na Zastoupení Evropské komise v ČR.

Loni uspěla oprava obecních domů i expozice pod hladinou

Absolutním vítězem loňského ročníku soutěže se stala obec Dívčí Hrad v Moravskoslezském kraji s projektem zateplení bytových domů. Druhé místo obsadil jihomoravský Kučerov s projektem úpravy víceúčelového objektu – budovy komunitního centra a zároveň obecního úřadu. Třetí místo obsadila obec Modrá ze Zlínského kraje s projektem Živá škola – živá voda, která seznamuje návštěvníky s florou i faunou řeky Moravy. Zvláštní cena za nejvyšší počet hlasů pak putovala do středočeské Vlašimi, která uspěla s rekonstrukcí domu sourozenců Roškotových.

Obce a města mohou své projekty přihlásit až do 15. dubna pomocí stručného on-line formuláře. Soutěžící projekty budou následně uveřejněny na facebookových stránkách soutěže, kde bude také od 19. dubna do 21. května probíhat hlasování veřejnosti, a to prostřednictvím „lajků“ jednotlivým projektům.

Přestože je letošní ročník soutěže ovlivněn současnou koronavirovou situací, organizátoři věří, že je vhodný čas na zhodnocení projektů, které se obcím podařily.

„Chtěli bychom poděkovat všem starostkám, starostům a lidem z vedení měst a obcí a popřát jim hodně síly na úspěšné zvládnutí současné situace. Věříme, že soutěž v těchto nelehkých dnech přinese jak jim, tak občanům alespoň trošku pozitivního naladění a nabídne možnost ohlédnout se za tím, co dobrého se v jejich obcích podařilo,“ doplnila Pavlína Žáková.