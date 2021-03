Jak jednoduše snížit spotřebu energie ve školských budovách a úřadech?

Přetopené místnosti, vydýchaný vzduch či vysoké náklady na energie. I to jsou faktory, kterými se musí městské a krajské úřady zabývat při správě nemovitostí. Většina staveb postavených v druhé polovině minulého století nepočítala s potenciálem rekuperace a inteligentního řízení energií, ani s možnostmi ovládání klimatického komfortu uvnitř budovy. Jak tedy jednoduše, levně, a především efektivně, řešit tato úskalí?

Inovativní technologie strmým tempem pronikají do všech oblastí, tedy i do řízení budov. Ještě před pár lety bylo slovo IoT technologie, tedy internet věcí, zcela novým pojmem, pod kterým si málokdo představil jeho budoucí možnosti. Dnes díky němu mohou správci či majitelé budov snížit náklady na jejich provoz až o 30 %. IoT technologie jim bez nutnosti stavebních úprav umožní jednoduše, levně a efektivně monitorovat a řídit vytápění, regulovat vnitřní klima v jednotlivých prostorách i efektivně řídit obsazenost kancelářských prostor, například zasedacích místností na úřadech.

Pilotní projekt v plzeňské školce

Že využití inovativních technologií není jen doménou soukromé sféry, potvrzuje i Městský obvod Plzeň 2-Slovany. Od loňského roku využívají IoT technologii pro řízení klimatu vnitřních prostor a systému vytápění v mateřské škole Na Celchu. „Stále rostoucí náklady na energie a potřeba hledání úspor v provozních nákladech nás vedla k rozhodnutí instalovat tuto technologii jako pilotní projekt do jedné budovy mateřské školy. Možnost aktuálního sledování spotřeby ve třídách, automatické regulování teploty, a vlastně i transparentnost a přehlednost měřených ukazatelů, které je možné on-line sledovat a v případě potřeby i regulovat v aplikaci přes internet, považujeme za skutečně, jak se dnes říká, smart řešení,“ říká Jan Fluxa, místostarosta městského obvodu. IoT systém SimONet ve školce reguluje teplotu podle potřeb jednotlivých místností a topí pouze v časech, kdy jsou děti ve třídách, v ostatní době pouze temperuje. Podle současných propočtů tak městský obvod v zimních měsících ušetřil 15 procent nákladů na energie. „Budeme uvažovat o využití této technologie i v ostatních budovách mateřských škol, které spravujeme, ale třeba i v kulturním domě, jehož provoz nás také stojí nemalé peníze. Ten má totiž několik sálů, které jsou využívány v různých režimech a v různou dobu. I zde by se tedy dala spotřeba energií tímto způsobem zcela jistě snížit,“ doplňuje Jan Fluxa.

Co lze v budovách regulovat

Regulace vytápění na úrovni jednotlivých místností i celé budovy či areálu není jediným parametrem, který lze inteligentními nástroji monitorovat a následně řídit. Pomocí bezdrátové technologie lze také jednoduše a on-line regulovat vlhkost, kvalitu vzduchu, ale i počet osob v místnosti, hladinu hluku nebo i to, zda jsou okna otevřená či zavřená. To vše s využitím finančně dostupných čidel a bez použití kamer. Na úrovni budov pak technologie zaznamenává spotřebu energií, tedy elektřiny, vody, plynu i tepla. „Rozdíl oproti doposud hojně používaným řídicím systémům spočítá v tom, že SimONet nepracuje s pevně stanovenými parametry, jako jsou víkendy nebo roční období, ale díky on-line naměřeným datům, například vnitřní a venkovní teplotě, koncentraci CO 2 , obsazenosti místností atd., vše automaticky reguluje,“ vysvětluje Václav Janoch, ředitel divize Smart systémy české společnosti ZAT, která systém vyvinula a dodává.

Informace na klik

Inovativní řešení je v podstatě platforma pro sběr, uložení a vyhodnocení informací prostřednictvím IoT technologie. Pro správce či majitele budov je důležitá také funkce vizualizace, tedy zobrazení informací. Kromě toho, že díky způsobu instalace zařízení mohou jednoduše, levně a bez stavebních úprav řídit a regulovat výše uvedené hodnoty, mají také k dispozici přehledné aktuální informace o stavu a kondici spravovaných nemovitostí na úrovni konkrétních místností, podlaží i budov. Informace se ukládají on-line v cloudu a jsou jednoduše dostupné v tabletech, PC i dalších chytrých zařízeních. Přístupy lze snadno nastavovat podle uživatelských oprávnění. Systém navíc dokáže zodpovědnou osobu upozornit na nestandardní situace nebo sám učinit nápravná opatření, například začít či přestat topit, spustit vzduchotechniku, ovládat klimatizační jednotku či upozornit, že je třeba vyvětrat.

Bezpečná technologie pomáhá i v nemocnicích

Pro obce, města a kraje skýtá IoT technologie velký potenciál také v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Při nasazení v nemocničních pokojích dokáže SimONet výrazně ulehčit práci zdravotníkům, kteří nemohou být v jednu chvíli u všech pacientů současně. Opět s využitím čidel, tedy bez kamer a narušení soukromí, lze monitorovat nestandardní stavy na pokoji, například pád pacienta z lůžka. Tato událost se okamžitě objeví na monitoru počítače, v mobilu nebo třeba v chytrých hodinkách zdravotního personálu. „Ve spojení s regulací teploty a dalších parametrů k vytváření zdravého klima v jednotlivých prostorách objektu tak lze v rámci jedné instalace využít všechny výhody této inovativní technologie,“ doplňuje Václav Janoch.

Krok do budoucnosti

Jak jsme se snažili ukázat na příkladech, IoT technologie čeká v brzké době značné využití také ve státní správě. Díky jednoduchému a rychlému nasazení a možnostem sběru různorodých dat mohou úřady či městské organizace efektivně spravovat nemovitosti a výrazně šetřit finance na jejich provoz. Propojení IoT technologie s Office 365 nebo podnikovými informačními systémy jim také umožní evidovat počty zaměstnanců na pracovišti, vizualizovat obsazenost kanceláří či efektivně řídit využití zasedacích místností k lepší organizaci schůzek. „V průběhu tohoto roku pak přibude možnost i on-premise řešení, kdy si organizace zajišťuje provoz vlastními silami a na svých serverech,“ uzavírá Václav Janoch.

Denisa Ranochová