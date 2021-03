Lipové aleje vítězí

Datum: 9. 3. 2021

Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí, a mimo jiné pořádá již tradiční anketu Alej roku. Jejím cílem je propagace stromořadí, která patří od nepaměti k české krajině. První místo jubilejního desátého ročníku ankety získala Svárovská alej na Boskovicku. Staletým lipám hrozí vykácení kvůli rozšíření silnice, přesto v hlasování získaly 585 hlasů.

„V počtu nominací padl další rekord. O desátý titul soutěžilo neuvěřitelných 132 alejí a stromořadí ze všech krajů České republiky, pro které hlasovalo bezmála 7 tisíc lidí. Pro nás to je důkaz, že si lidé nádherných alejí váží a jsou na ně patřičně hrdí. Celonárodní i regionálním vítězkám gratulujeme a přejeme stovky let zdravého růstu,“ říká Karolina Kostićová z Arniky.

Cílem ankety Alej roku je přitáhnout pozornost lidí k alejím, které patří ke zdravé a fungující krajině. Nezáleží, zda jde o aleje známé, neznámé, vzrostlé, mladinké, ve městech, v krajině, kolem silnic nebo turistických tras. O vítězství může nakonec rozhodnout mimořádná krása, silný příběh, snaha o záchranu nebo úsilí místních patriotů uspět v konkurenci z celé republiky.

Svárovská alej

Svárovská alej je jednou z posledních velkých alejí na Boskovicku. Lipová alej je dlouhá 600 metrů a vysázena byla zřejmě v roce 1920 v rámci celonárodní výsadby Stromů svobody. Tvoří ji 80 lip, z nichž 50 má jít k zemi. Doufejme, že úspěch v anketě pomůže alej zachránit.

Plánovaná rekonstrukce silnice vyvolala emotivní reakce ze strany dvou táborů s odlišnými názory. Zatímco ochránci přírody by chtěli alej zachovat s co nejmenšími zásahy, okolní obce žádají dokončení projektu, který počítal se značným kácením vzrostlých lip. Silnice je totiž v havarijním stavu. Koncem ledna jednal hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich s oběma stranami – se starosty i s autory petice proti kácení. Bude nutný kompromis, protože silnici je nutné opravit, přitom část stromů je podle posudku dendrologů ve špatném zdravotním stavu. Zvažuje se varianta odklonu komunikace mimo alej, aby se nemuselo kácet vůbec, nebo zúžení komunikace v nejhorším úseku aleje a podstatně kácení omezit. Vše je nutno dořešit tak, aby byly splněny dotační podmínky projektu včetně termínů realizace. Hejtman Grolich uvedl, že by v budoucnu měl řady krajských silničářů rozšířit arborista, který dohlédne při plánování dopravních staveb na péči o dřeviny.

Klokotská lipová alej

Druhé místo v anketě získala Klokotská lipová alej s křížovou cestou v příměstské části Klokoty v Táboře (397 hlasů). Byla vysázena v roce 1863 a patří od roku 1973 mezi chráněné památné stromy. Třetí místo (298 hlasů) zaujala lipová alej v těsné blízkosti říčky Hloučely, která slouží lidem v Prostějově již od 80. let minulého století.

Kompletní výsledky ankety