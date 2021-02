Zateplování domů

(Informace MMR 1/2021 III.)

Datum: 25. 2. 2021, zdroj: OF 1/2021, rubrika: Bydlení 25. 2. 2021,OF 1/2021,

Prostřednictvím výzev z Integrovaného regionálního operačního programu podporovalo MMR energetické úspory v bytových domech. Vzhledem ke skončení výzev ministerstvo nyní přichází s výhodnými úvěry na zateplení pro majitele bytových domů a bytová družstva. Žádosti přijímá Státní fond podpory investic (SFPI), který má pro bezúročné úvěry připravenu 1 miliardu korun.

Zájemci, kteří nestihli zažádat o dotaci, se mohou obrátit na SFPI, který pro IROP administruje program Zateplování. O úvěr mohou požádat i úspěšní žadatelé o dotaci na zateplování a zkombinovat tak benefity obou typů podpor a efektivně využít finanční prostředky. Výhodou je, že v případě úvěru se peníze fondu vrátí a může je poskytnout na úvěr dalším žadatelům.

MMR v rámci ukončené výzvy č. 78 Energetické úspory v bytových domech III přijalo celkem 2610 žádostí, přičemž 684 projektů je již dokončeno a 807 se realizuje. Zbylé projekty byly buď vyřazeny z procesu hodnocení, staženy žadatelem, nebo jsou v procesu hodnocení.

Úvěr lze čerpat například na zateplení pláště domu a vnitřních konstrukcí, výměnu hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za zdroj, který využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie, pořízení a instalaci solárních termických kolektorů, solárních soustav nebo akumulačních nádrží, pořízení centrálního vytápění v bytovém domě nebo také výměnu oken a dveří či výtahu, a to u bytových domů po celé ČR mimo Prahu.

Bezúročný úvěr je možné získat od 500 tisíc do 90 milionů korun na dobu 20 let. Veškeré potřebné informace a dokumentace naleznete na webu SFPI v sekci programu Zateplování. V případě bezúročného úvěru z tohoto programu bylo zatím přijato 118 žádostí za 440 mil. Kč a na základě úvěrových smluv byly konečným příjemcům proplaceny prostředky v hodnotě 90 mil Kč. SFPI přijímá žádosti do programu kontinuálně.