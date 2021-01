Na první krok k získání dotace na obnovitelné zdroje je čas jen do konce ledna. Využijte online nástroj zdarma

Datum: 14. 1. 2021, zdroj: Frank Bold, rubrika: Dotace 14. 1. 2021,Frank Bold,

Přeměně české energetiky směrem k většímu využívání obnovitelných zdrojů a komunitní energetiky má pomoci Modernizační fond. Aby zájemci o dotaci v dosud nejžádanějším programu č. 2, Nové obnovitelné zdroje (RES+), mohli žádost o finance podat, musí se během ledna přihlásit do tzv. předregistračních výzev. Možnost mají do 1. února 2021. Využít k tomu mohou zdarma online nástroj vyvinutý expertní skupinou Frank Bold.

Ačkoliv Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí uvádí, že Česko spouští Modernizační fond jako první v Evropě, jedná se zatím o spuštění tzv. předregistračních výzev. „Jsou to výzvy k podání projektových záměrů, které nemusí být příliš konkrétní, stačí, když budou na úrovni vize. Jejich podání je ale nutnou podmínkou pro pozdější podání žádosti o dotaci. Úředníci získané informace využijí k nastavení finálních podmínek ostrých výzev. Ty by měly být spuštěny v prvním čtvrtletí roku 2021,“ uvádí Karolina Gyurovszká z expertní skupiny Frank Bold.

Program RES+ má podporovat zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na energetickém mixu a je určen pro všechny, kteří jsou, nebo budou držiteli licence na podnikání v energetických odvětvích. Jako jediný program z dosavadních tří, pro něž je předregistrační výzva spuštěna, tedy umožňuje, aby v jeho rámci žádali i obce, komunity, malé a střední podniky popřípadě veřejné instituce, které v následujících devíti letech budou mít zájem o vlastní obnovitelné zdroje energie (OZE). „V rámci předregistračních výzev vyvíjíme maximální úsilí pro to, abychom budoucím nově vznikajícím komunitám vytvořili rezervaci finančních zdrojů, které si komunity po svém vzniku budou moci vyčerpat,“ uvádí Jiří Krist, předseda Národní sítě Místních akčních skupin ČR.

Usnadnit všem subjektům projít předregistrací se rozhodli odborníci ve Frank Bold a pro zájemce proto připravili nový online nástroj, který je provede vyplněním formuláře a automaticky ho vyplní. Je dostupný zdarma na adrese https://www.frankboldenergy.cz/modernizacni-fond. Vyplněný formulář poté stačí jen vytisknout, podepsat a naskenovaný odeslat na adresu epodatelna@sfzp.cz s předmětem „Projektový záměr do programu RES+“.

„Podávání projektových záměrů takto narychlo se může zdát riskantní, ale opravdu není co ztratit. Dle informací ze Státního fondu životního prostředí bude možné projekt před ostrou výzvou ještě upravit, není proto nutné mít nyní všechno zcela detailně rozmyšlené a připravené. Jde především o to, nechat si otevřené dveře do ostrých výzev. Její podání má ale ještě další smysl, a to ukázat Státnímu fondu životního prostředí jak velký zájem a potenciál obnovitelných zdrojů leží mezi občany. Nejen velké podniky dokáží zmodernizovat českou energetiku,“ říká ředitel expertní skupiny Frank Bold Pavel Franc.

Předregistrační výzva je nyní vyhlášena kromě RES+ také pro programy HEAT a ENERG ETS. Program HEAT je zaměřen na modernizaci teplárenství, zejména na změnu palivových zdrojů současných tepláren, program ENERG ETS je určen pro zlepšení energetické účinnosti a snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě. Oba jsou tedy primárně zaměřeny na velké podniky. I do těchto výzev se zájemci mohou přihlásit do 1. února 2021. Kdy budou spuštěny výzvy v rámci ostatních programů fondu ani kdy bude k dispozici další kolo předregistračních výzev pro program RES+ zatím není jasné.

Pavla Hloušková