Vídeň začala stavět automatické metro, změní kvůli tomu trasy v centru

Datum: 13. 1. 2021, zdroj: Eurocomm-PR/Zahraniční kancelář města Vídně v Praze, rubrika: Zahraničí 13. 1. 2021,Eurocomm-PR/Zahraniční kancelář města Vídně v Praze,

Vídeň zahájila ražbu dvou úseků metra v centru města, včetně nové automatické linky U5. Kvůli stavbě je v okolí radnice omezena doprava a od května bude na dva roky zkrácena U2. Po roce 2026 bude U2 převedena na novou trasu a na původní stanice se napojí nová U5. Unikátní projekt za 2,1 miliardy eur zahrnuje kromě šesti stanic na pěti kilometrech i plně automatické soupravy.

Souběžná výstavba nového úseku linky metra U2 a zbrusu nové plně automatické linky U5 vstupuje ve Vídni do horké fáze. V okolí budoucí přestupní stanice u radnice (Rathaus) jsou od pondělí 11. ledna 2021 vyznačeny objízdné trasy pro povrchovou dopravu. Během čtyřleté uzavírky totiž v podzemí vzniknou kromě přestupní stanice i dva další úseky metra. U2 bude od radnice převedena do nové trasy jižním směrem k nádraží Matzleinsdorfer Platz a její původní dráhu přebere nově vzniklá U5, která bude v opačném směru pokračovat na sever. Prodloužení metra spojené se změnou trasy je pro Vídeň premiérou, důvodem je optimalizace stávající dopravní sítě.

Vzhledem k technické komplexitě a dlouhodobé realizaci popisuje vídeňský dopravní podnik Wiener Linien výstavbu linek U2 a U5 jako projekt století. Ražba nových úseků probíhá metodou TBM s centrální šachtou na náměstí Matzleinsdorfer Platz a logistika výstavby zohledňuje minimalizaci jízd nákladních vozidel ve městě.

Celková očekávaná výše investice dosahuje 2,1 miliardy eur a podílí se na ní město i spolková vláda. Částka zahrnuje hrubou stavbu, stanice, tunely, kolejiště, vnitřní vybavení, úpravy kolem stanic, vedlejší náklady i nové automatické soupravy. Ty už přímo ve Vídni vyrábí Siemens, radnice jich zatím objednala 34 s opcí na dalších 11 kusů.

Podle profesora pro stavební hospodářství a mangement Andrease Kropika z Technické univerzity Vídeň se v mezinárodním srovnání jedná o průměrné náklady. Složitost a dlouhá doba stavby však mohou zapříčinit i nárůst ceny o polovinu, finální vyúčtování proto podle Kropika lze udělat až po dokončení stavby.

Radnice hovoří o projektu nazývaném U2xU5 hovoří jako důležitém impulsu pro ekonomiku i ochranu klimatu. „Investice do U2xU5 zajišťuje celkem 30 000 pracovních míst, posiluje přímo kupní sílu obyvatel Vídně i místní hospodářství. Přestup z auta do ekologické MHD také přináší dlouhodobý efekt pro klima,“ vysvětluje městský radní pro finance a hospodářství Peter Hanke. Výstavbou U2xU5 uspoří Vídeň 75 000 tun CO 2 ročně, což odpovídá rozloze lesa o velikosti prvního až jedenáctého městského obvodu, doplňuje Wiener Linien.

U5 se stane první plně automatickou linkou ve Vídni. Povede z původní konečné stanice U2 Karlsplatz směrem k radnici a dále přes univerzitní kampus na severovýchod. Stanice fialové U2 mezi náměstím Karlsplatz a radnicí, které změní barvu na tyrkysovou U5, čeká od května 2021 přibližně dvouletá přestavba a příprava na automatický provoz. Automatická U5 nabídne v první fázi po otevření pět stanic, U2 se nejprve prodlouží o čtyři stanice. Souběžně se zahájením stavby v centru už Vídeň ohlásila i plány na další rozšiřování obou linek.

Martin Landa