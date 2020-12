Zapojení do územního plánování pomůže seniorům zajistit kvalitnější životní prostor

Praha – Senioři vnímají kvalitu životního prostředí ve městech citlivěji než ostatní skupiny obyvatel, přesto jsou jejich potřeby nezřídka zanedbávány. Místo, aby byl veřejný prostor přizpůsoben potřebám seniorů, překážky často seniorům brání v jeho plnohodnotném využívání. To se projevuje také při zvládání teplotních výkyvů. Je proto potřeba zapojovat je do plánovaného řešení veřejných prostranství. Vyplývá to ze studie Arniky, která popisuje vliv změn klimatu na pražské seniory.

„Nabídka míst v Praze, kde senioři mohou trávit svůj čas, je vcelku bohatá. Dostupnost a vybavenost je však pro mnohé výzvou. Naráží třeba na to, že v celém parku je pro všechny návštěvníky k dispozici jediná vhodně umístěná lavička,“ říká Martina Valášková z Arniky.

Překonávat překážky nebo zvládat překotné změny teplot ve městech se senioři nejefektivněji učí výměnou zkušeností s vrstevníky. Stejným způsobem se dozvídají o vhodných prostranstvích pro přečkání extrémních veder během letních měsíců nebo tepelných ostrovech, kterým se snaží zcela vyhýbat.

Arnika s týmem odborníků pod vedením sociální gerontoložky Lucie Vidovićové sestavila pro pražské seniory sérii workshopů v centru Elpida a v Gerontologickém institutu Života 90, jejichž cílem bylo zvýšit informovanost skupiny seniorů a zapojení do rozhodování o životním prostředí v souvislosti s ochranou před letními horky a adaptačními opatřeními na klimatickou změnu. O zdravotních rizicích teplotních výkyvů přednášely lékařky MUDr. Emanuela Fernandová, prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., o peer to peer vzdělávání pohovořil andragog a pedagog PhDr. Michal Šerák, PhD.

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem.