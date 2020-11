Rozklad města Šumperka byl zamítnut, pokuta 610 000 korun za protisoutěžní loterijní vyhlášku platí

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad města Šumperka a potvrdil prvostupňové rozhodnutí, jímž byla městu uložena pokuta ve výši 610 000 Kč za protisoutěžní dopady loterijní vyhlášky. Rozhodnutí je pravomocné.

Úřad v prvostupňovém rozhodnutí z 5. února 2020 konstatoval porušení § 19a zákona o ochraně hospodářské soutěže, který zakazuje orgánům veřejné moci diskriminovat některé soutěžitele. Město Šumperk se tohoto přestupku dopouštělo od roku 2012 vydáváním obecně závazných vyhlášek regulující provozování sázkových her, loterií a podobných her, v nichž bylo umožněno provozování hazardních her pouze na konkrétních adresních místech. Výběr adresních míst přitom nebyl proveden na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií. Došlo tak k bezdůvodné diskriminaci soutěžitelů, jejichž provozovny se nenacházely na vybraných místech, a tím k narušení hospodářské soutěže na daném trhu.

Předseda ÚOHS se v rámci řízení o rozkladu zabýval například námitkami proti zásahu do práva na samosprávu, o tom, že k narušení soutěže nedošlo, dále námitkou proti neprovedení některých důkazů a konečně údajnou nepřiměřeností pokuty. Předseda Úřadu námitky zamítl s tím, že veškeré závěry prvostupňového orgánu jsou správné a že napadené rozhodnutí netrpí žádnými vadami, a to ani nepřiměřeností uložené pokuty.

Martin Švanda