Čeladná po 21 letech splatila rekordní úvěr, který nastartoval ekonomiku obce

Datum: 30. 9. 2020, zdroj: Obec Čeladná

Obec Čeladná dnes uhradila poslední splátku zhruba 130milionového úvěru z roku 1999, za který přestavěla bývalý vojenský sklad na nové centrum obce. „Se splátkou jsme se nikdy neopozdili ani o jediný den,“ říká starosta Pavol Lukša. Na architektonicky zdařilém podhorském náměstí vyrostly byty, obchody, radnice i ordinace lékařů, které zajišťují obyvatelům potřebné služby a obci pravidelný příjem.

„Někteří škarohlídi obci předvídali brzký krach, ale my jsme měli dobrý plán a jasnou vizi. Proměna centra obce přilákala do Čeladné další investory a my jsme mohli díky dobrému stavu obecních financí dále investovat,“ říká Pavol Lukša, starosta Čeladné, která před lety patřila k nejzadluženějším obcím v Česku. Teď čerpá 25milionový úvěr, který obci slouží na průběžné financování evropských dotací. „Už z něj máme 16 milionů zaplacených a do konce roku bychom asi uměli našetřit i těch zbývajících 9, abychom vstoupili do příštího roku úplně bez dluhů. Ale při tak výhodných úvěrových podmínkách, které jsme si s bankou díky dobré ekonomické situaci vyjednali, bychom byli hloupí, takže ty peníze využijeme ještě na nějaké letošní investice,“ dodává starosta.

Centrum obce dnes

Vybudování nového náměstí zcela proměnilo ekonomickou situaci Čeladné. Obec od roku 2000 s využitím dotací i z vlastních zdrojů investovala více než 650 miliónů korun. Vybudovala nový sportovní areál i krytou halu, postavila novou školku, kompletně zmodernizovala základní školu, zrekonstruovala čistírnu odpadních vod, hřbitov, opravila desítky kilometrů silnic, postavila nový chodník kolem hlavní cesty a letos přestavěla bývalou obecní školu na moderní Památník Josefa Kaluse, který bude dalším generacím připomínat historii Čeladné.

Na místě dnešního náměstí byly dříve vojenské sklady

