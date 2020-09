Jak si stojí Česko v přípravách na digitalizaci stavebnictví i v porovnání s Evropou?

Jedinečnou šancí se to dozvědět je druhý ročník Summitu Koncepce BIM. Již podruhé se v Praze uskuteční setkání, které nemá u nás a vlastně ani v Evropě obdoby. Na pražském výstavišti PVA Expo v Letňanech se totiž 19. listopadu 2020 setkají zástupci vlád a státní správy řady evropských zemí i Česka na Summitu Koncepce BIM.

Účastníci si tak budou moci sami porovnat evropské i naše zkušenosti se zaváděním metody BIM do stavební praxe. Kromě ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a vládního zmocněnce pro digitalizaci Vladimíra Dzurilly vystoupí také Milena Feustel, zástupkyně předsedy EU BIM Task Group, Adam Matthews, vedoucí mezinárodního centra Digital Built Britain nebo Michal Mejstřík, ředitel a předseda představenstva EEIP. Půjde o jediné setkání u nás pořádané společně zodpovědnými organizacemi státní správy a konající se za účasti zástupců veřejné správy z dalších evropských zemí. Tak jako loni summit spolupořádá odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Summit Koncepce BIM je součástí aktivit „Czech – Country for the future.“

Jde o jednu z mála konferencí v Evropě, které se zúčastní zástupci veřejné správy z několika zemí Evropské unie, a která je navíc společně pořádána zodpovědnými organizacemi státní správy České republiky. Záštitu nad akcí převzal vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla, který bude – společně s ministrem průmyslu a obchodu ČR Karlem Havlíčkem patřit k hlavním řečníkům prvního bloku konference. Její účastníci tak dostávají unikátní příležitost seznámit se s českými vládními aktivitami podporujícími digitalizaci stavebnictví, které od minulého roku významně pokročily ve své realizaci, souhrnně získat přehled o již konkrétních výstupech a jejich postupné aplikace do pilotních projektů. A to včetně konkrétní specifikace povinného využívání metody BIM u všech veřejných zakázek přesahujících 150 milionů korun včetně jejího vlivu na dodavatele. Současně se ale budou moci seznámit i se situací v dalších evropských zemích. Už loňský ročník ukázal, že Česko v řadě parametrů nejenže nezaostává, ale dokonce patří k evropské špičce.

Od zadavatele po správu jen digitálně

Využití metody BIM znamená, že vznikne informační model stavby a v jeho rámci také její digitální (3D) model, někdy nazývaný digitální dvojče. Jde v podstatě o co nejpřesnější kopii stavby ve virtuálním prostoru. Znamená to, že od prvních záměrů zadavatele, přes projektovou přípravu i její realizaci, až po správu již hotové stavby, budou veškeré informace vznikat digitálně. Informační model stavby obsahuje nejen grafické, ale i negrafické informace a všechny potřebné dokumenty, což znamená, že všechny informace, co souvisí se stavbou, včetně všech s nimi souvisejících procesů, se budou nacházet na jednom místě. Takže bude vždy jednoznačně a nesmazatelně zaznamenáno, jaké změny kdo a kdy provedl. A to včetně všech požadavků na změny v průběhu stavby, jejich schválení či zamítnutí zadavatelem či projektantem, až po zanesení změny do digitálního modelu stavby. Stejně tak zde na konci celého procesu stavby bude možné najít vše od projektové dokumentace po uživatelské manuály a návody k provozu jednotlivých zařízení a prvků v budově, stejně jako třeba směrnice požární ochrany a mnoho dalších dokumentů. A co je ještě důležitější, vše bude v aktuální verzi s přesně zaznamenanými změnami a především vzájemně propojené. Nebude se už tak moci stát, že uložená projektová dokumentace se bude zcela zásadně lišit od reality stavby.

„Omezit se při využívání metody BIM jen na vytváření 3D modelů by bylo promarněním šance, kterou vlastníci staveb a české stavebnictví má,“ říká Vladimír Dzurilla, zmocněnec vlády ČR pro digitalizaci a dodává: „Jak ukazují zkušenosti z jiných oborů, digitalizace informací a procesů není jen cestou k efektivnějšímu a rychlejšímu fungování, ale prakticky je podmínkou úspěchu na trhu v dnešní digitální době.“

V rámci druhého bloku vystoupí zahraniční hosté. Estonské zkušenosti v něm představí Jaan Saar, ředitel digitálních konstrukcí ministerstva informatiky, nebo Soren Spile, rozvojový manažer norského vzdělávacího centra Molio zaměřeného na stavebnictví.

Digitální prostředí umožňuje nevnímat každou stavbu jako solitéra, ale vidět ji ve vazbách k okolním stavbám, ale třeba i inženýrským sítím vedoucím pod pozemkem. Postupem času by mělo vzniknout tak zvané digitální vystavěné prostředí, tedy digitální kopie všech staveb v Česku, včetně jejich vzájemných vazeb. Podobný koncept chystá také Velká Británie, v rámci druhého bloku účastníky Summitu Koncepce BIM seznámí s jejich zkušenostmi Adam Matthews, vedoucí mezinárodního centra Digital Built Britain. Vzhledem k současné komplikované epidemiologické situaci, se Adam Matthews pražského Summitu Koncepce BIM zúčastní prostřednictvím videa na dálku. Prostřednictvím telemostu se o zkušenosti z německého trhu podělí Milena Feustel poradkyně BIM Digital Society, z ministerstva dopravy a digitální infrastruktury SRN, která je současně zástupkyní předsedy EU BIM Task Group a krátký vstup prostřednictvím videa si připraví i Souheil Soubra, předseda EU BIM Task Group. Půjde o živé vstupy, takže účastníci nepřijdou ani o interakci s vystupujícími.

„Účast renomovaných osobností z řady digitálně vyspělých evropských zemí dává účastníkům Summitu unikátní možnost sdílet a porovnat jejich zkušenosti s našimi,“ poznamenává Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci. „Už loňský ročník ukázal, že vzájemné sdílení zkušeností nám může pomoci lépe zvládnout výzvy, které před nás Stavebnictví 4.0 staví. Jsem si jist, že i letošní ročník Summitu Koncepce BIM bude velmi přínosný pro všechny zúčastněné,“ doplňuje Nechyba.