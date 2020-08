Pokuta pro statutární město Ostravu za diskriminační regulaci hazardu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím statutárnímu městu Ostravě pokutu ve výši 1 078 000 Kč za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s obecně závaznou vyhláškou regulující hazardní hry. Proti rozhodnutí byl podán rozklad a není tedy pravomocné.

Statutární město Ostrava porušilo § 19a zákona tím, že svou „obecně závaznou vyhláškou č. 8/2015, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy“, účinnou od 1. ledna 2017 do 30. června 2019, povolilo provozování hazardních her pouze na vybraných adresních místech uvedených v přílohách č. 1, 2 a 3 této obecně závazné vyhlášky, aniž by výběr těchto adresních míst provedlo na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií. Postup města při zařazování adresních míst do vyhlášky č. 8/2015 při absenci těchto kritérií vykazoval neodůvodněné rozdíly.

Město tak bez objektivně ospravedlnitelných důvodů narušilo hospodářskou soutěž na trhu provozování hazardních her na území statutárního města Ostravy zvýhodněním soutěžitelů, kteří mohli na povolených adresních místech nadále provozovat hazardní hry.

Martin Švanda