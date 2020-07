ISSS 2020: „Nové perspektivy“

Datum: 3. 7. 2020, zdroj: VSOL 2–3/2020, rubrika: Veřejná správa online 3. 7. 2020,VSOL 2–3/2020,

Pracujme dál na digitalizaci nejen veřejné správy, ale celé společnosti. Vyplatí se to! Události posledních měsíců jasně ukázaly, jak je digitalizace důležitá a jak je potřebná efektivní elektronická komunikace nejen mezi občanem a státem, ale i mezi občany samotnými.

A ukázalo se také to, že vlastně díky tomu, jak to vše, byť s drobnými problémy, funguje – díky rychlé komunikaci jednotlivých subjektů veřejné správy a zdravotnictví, složek Integrovaného záchranného systému, online byznysu i díky možnosti práce z domova – nejsou zatím ekonomické ztráty tak velké, jaké by byly bez využití moderních technologií. Představte si, jak by to asi vypadalo třeba před 30 lety, kdy se nám o mobilních telefonech, sdílených datech nebo rychlém internetu ve veřejné správě ani nezdálo. Je tedy naprosto jasné, že na digitalizaci nejen veřejné správy, ale celé společnosti, je třeba i nadále usilovně pracovat a veškeré možnosti efektivní elektronické komunikace a řízení věcí veřejných dále rozvíjet.

V Hradci Králové netradičně v říjnu

Letošní konferenci ve standardním termínu sice nebylo možno uspořádat – to ale samozřejmě neznamená, že organizační tým usnul. Naopak, v současné době intenzivně připravujeme náhradní akci, která by se v mírně zúženém rozsahu měla uskutečnit 18.–19. října pod sloganem „Nové perspektivy“.

V rámci příprav přinášíme několik postřehů osobností, které jste si zvykli vídat v dubnu na pódiu Kongresového centra Aldis v Hradci Králové.

Mám rád konferenci ISSS

Každý rok před jejím zahájením přijdu do Aldisu o hodinu dřív a pozoruji, jak se hlavní sál plní. Do zákulisí za pódiem pak postupně přicházejí politici, manažeři, experti na IT a veřejnou správu. Mezi nimi se proplétá s mobilem u ucha Tomáš Renčín. Pak se ozve znělka a jdeme na pódium. Přede mnou je každý rok těžký úkol – aby vás to bavilo a abychom se něco nového dozvěděli. A taky aby se nikdo neurazil. A aby každý dostal přibližně stejný prostor. Když hned po začátku zatleskáte nebo se zasmějete, oddechnu si. Jo, to půjde, říkám si. Tedy – říkával jsem si. Letos na jaře se v Hradci Králové nepotkáme a všichni to chápeme. A těšíme se, že nám to v říjnu vyjde. A že to půjde.

Jan Pokorný, moderátor

ISSS bude na podzim

Život a jeho zákruty vytvářejí mnohdy nečekané situace. ISSS jako velice tradiční akce nemohla z důvodů infekce být v pravidelném termínu. To však nikterak nesnížilo, podle mých informací, zájem o tuto konferenci a její posunutí na říjen vnímám jako vynikající rozhodnutí. V složité situaci je cenné, že jsme na tradiční akce a aktivity nerezignovali, a tak se těším na setkání v Hradci Králové s vynikajícím programem. V Aldisu na viděnou.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

I na podzim bude v Hradci hezky

Duben mám rád. Nejen proto, že viditelně začíná jaro, ale i díky možnosti potkat spoustu známých a přátel najednou. Avšak konference ISSS není jen o potkávání se. Je skvělou příležitostí dozvědět se na jednom místě a v krátkém čase co je nového napříč ministerstvy, úřady, municipalitami. Jak pokračuje práce na vylepšování našich služeb pro občany, jaké jsou další plány a záměry. Její náplň je inspirací pro celou veřejnou správu. Jsem rád, že navzdory situaci letos tu šanci se vidět a dozvědět novinky dostaneme. Budu se na všechny těšit v Aldisu v říjnu.

Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci

Těšíme se na vás všechny – na tradičním místě a v netradičním termínu. Ohlédneme se za uplynulými měsíci a budeme společně diskutovat o tom, jak bude digitalizace pokračovat…

Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference ISSS