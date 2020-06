Ministryně Maláčová ocenila obce přátelské rodině a seniorům

Více než 15,5 milionů korun rozdělí Ministerstvo práce a sociálních věcí mezi vítěze soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“. V soutěži byly v pěti kategoriích oceněny obce, které představily výjimečné projekty na podporu rodin a seniorů. Finanční odměna je určena právě na podporu těchto projektů. Během slavnostního vyhlášení v pražském Lichtenštejnském paláci v úterý 23. června 2020 předala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) oceněným diplomy a symbolické šeky.

„Senioři a rodiny patří mezi zranitelné skupiny, které musíme podporovat a hájit jejich zájmy. Díky této soutěži máme možnost podpořit snahu obcí o vytváření prostředí přátelského rodině a seniorům. Obce jsou totiž lidem nejblíž, přesně vědí, co je trápí a co potřebují. Navíc nápady, které se rodí na lokální úrovni, jsou často skvělou inspirací pro řešení problémů na celostátní úrovni. A právě v obcích se ukazuje, co je v praxi opravdu funkční a co ne,“ říká ministryně Jana Maláčová.

Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo celkem 82 obcí v 5 kategoriích, rozdělených podle počtu obyvatel. Soutěže se mohou účastnit všechny obce, města, městyse, statutární města a městské části a obvody z celé České republiky.

Ocenění formou dotace je udíleno na základě žádosti o podporu aktivit rozvíjejících aktivní rodinný a seniorský život. Finanční prostředky jsou využívány například k pořádání různých kulturních akcí, které jsou možností pro setkávání a aktivní komunitní život. Obce využívají tyto prostředky také za účelem vzdělávání veřejnosti, poskytování různých typů poradenství, organizaci seminářů, mezigeneračních aktivit, ale i k rozvoji míst přátelským rodině či seniorům.

Mezi 8 obcí, měst a městských částí bude rozděleno 6 540 240 Kč z I. dotační oblasti Obec přátelská rodině. Ta je vyhlašována již dvanáctým rokem Ministerstvem práce a sociálních věcí a Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Rodinným svazem ČR, Sítí pro rodinu, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR.

Celkem 9 150 000 Kč bude dále podpořeno 11 obcí, měst, městských obvodů a částí z II. dotační oblasti Obec přátelská seniorům. Ta byla letos MPSV ve spolupráci s Radou vlády pro seniory a stárnutí populace a Sdružením místních samospráv ČR vyhlášena počtvrté.

Obce oceněné v soutěži Obec přátelská rodině za rok 2020

Rajnochovice

Dasnice

Lípa

Trhové Sviny

Slavičín

Rožnov pod Radhoštěm

Hodonín

Městská část Praha 13

Obce oceněné v soutěži Obec přátelská seniorům za rok 2020