V Dobrochově vysadili větrolam, zabrání větrné erozi i hluku z dálnice

Datum: 18. 6. 2020, zdroj: Nadace ČEZ, rubrika: Životní prostředí 18. 6. 2020,Nadace ČEZ,

Občané Dobrochova na Prostějovsku vysadili na okraji obce 18 stromů, které by v budoucnu měly sloužit jako větrolam i hluková bariéra mezi vesnicí a nedalekou dálnicí D46. Spolu s dalšími investicemi, které mají za cíl zlepšit životní prostředí, jej chce obec představit porotě mezinárodní soutěže Entente Florale Europe, do které se nominovala díky loňskému vítězství v anketě Zelená stuha. V evropské soutěži, která se kvůli koronaviru přesunula na příští rok, bude Dobrochov jediným zástupcem České republiky. Na nákup stromů obci přispěla bezmála 40 tisíc korun Nadace ČEZ.

Sázení stromů v Dobrochově

„Až stromy povyrostou, zabrání větrné erozi a vysušování půdy. Mohly by také ztlumit hluk z nedaleké dálnice a zpomalit vodu, která do obce při přívalových srážkách stéká z okolních polí,“ řekl starosta Dobrochova Miloslav Kříž, jehož snem je vybudovat zelený prstenec kolem celé obce. „Postupně se nám to daří, už dříve jsme vysadili několik pásů stromů i alejí. Ale pořád nám zbývá ještě spousta práce.“

Nový větrolam, který chrání obec ze severní strany, je druhově pestrý – místní v něm na radu odborníků namíchali lípy, duby, javory, ptačí třešně a keře. Starat se o ně budou spolu s obcí i rodiny, které jednotlivé stromy vysadily. „Nemáme to daleko, takže až pudem na procházku, pokaždé vemem konvu a náš stromek zalijem,“ těšili se mnozí sázející.

Nadace ČEZ dosud podpořila 52 miliony korun více než 450 projektů zaměřených na výsadbu zeleně, obyvatelé měst a obcí díky tomu zasadili přes 92 000 stromů či keřů. Jeden strom za svůj život odebere z atmosféry přibližně jednu tunu CO 2 . Slouží rovněž jako přirozený kryt a zdroj potravy pro drobné živočichy, větrolam nebo protihluková stěna.

„Zájem měst a obcí o výsadbu zeleně neustává, a nás těší, že jim v tom můžeme vycházet vstříc. Vždy máme radost, když vidíme, že se do výsadby zapojí také děti a mladí lidé, kteří si díky tomu mohou od útlého věku uvědomit, jak jsou stromy důležité,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.