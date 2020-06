Investice do lokální ekonomiky je výhodnější než krach drobných živnostníků a producentů

Datum: 24. 6. 2020, zdroj: NS MAS ČR, rubrika: Regiony 24. 6. 2020,NS MAS ČR,

Regiony sobě , neboli nová iniciativa Národní sítě Místních akčních skupin ČR, díky které mnoho malých producentů, řemeslníků nebo majitelů restaurací získá nové zákazníky. Nový interaktivní web regionysobe.cz spouští místní akční skupiny tento týden. Návštěvníci na něm naleznou přehled více jak tisícovky lokálních producentů a živnostníků z celé republiky a každým dnem přibývají desítky dalších.

„V podstatě na jedno místo sdružujeme regionální producenty a poskytovatele služeb, kteří jsou např. nositeli regionální značky či členy destinačních fondů v území. Nicméně web je otevřen všem regionálním podnikatelům, kteří mají důvěru místní MAS. Ta je určitým garantem kvality a poctivého přístupu. Web je určen jednak místním, aby se zorientovali v nabídce regionálních producentů a mohli je svým nákupem podpořit,“ popisuje Marek Hartych, který je jedním z autorů projektu a zároveň místopředseda Národní sítě Místních akčních skupin ČR (NS MAS ČR). A dodává: „Zároveň je web vhodným nástrojem pro plánování dovolené či víkendového pobytu.“ Podle něj je hlavním cílem celé akce udržet regionální ekonomiku v pohybu. Kampaň podpořily i Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Asociace regionálních značek.

Kvůli ekonomické krizi, která šla ruku v ruce s pandemií, přišla podstatná část živnostníků a regionálních producentů o větší část příjmu a odbyt svých služeb a produktů. Podle Hartycha proto bylo nutné rychle zareagovat, aby krize fatálně nepoškodila lokální ekonomiku. „Situace nás přiměla rychle jednat, abychom venkovské ekonomice pomohli okamžitě. Web bude samozřejmě fungovat i po tom, co krize pomine, jde nám o jeho dlouhodobou udržitelnost. Základem je interaktivní mapa, kde si vyberete území, které vás zajímá. V detailu pak naleznete konkrétní nabídky, základní informace o produktu či službě, odkaz a kontakty. Díky krizi bylo hodně skloňované slovo soběstačnost a toto je jeden ze způsobů, jak lidi naučit myslet a nakupovat lokálně,“ upřesňuje Hartych.

Inspirací se pro interaktivní portál stalo Slavkovské tržiště z jihu Moravy. To přehledně prezentovalo na jednom místě lokální producenty. Nyní už je překlopené celé tržiště v aplikaci regionysobe.cz „Využili jsme naše místní kontakty a udělali tak reklamu místním masérkám, hoteliérům, majitelům restaurací a dalším. To nejlepší z našeho regionu jsme tak umístili na jedno místo a co víme od místních producentů, tak se hned zvýšily tržby a zájem ze strany zákazníků,“ říká Hana Tomanová z MAS Slavkovské bojiště.

To, že má tato iniciativa smysl a je to pomoc pro místní producenty potvrzuje i majitelka kozí farmy paní Jarošová. „Přes zimu nemáme žádné příjmy a vše začíná na Velikonoce, kdy máme nasmlouvané prodeje kůzlat a dalších našich prodkutů. Pak přišel koronavir a poptávka po našich produktech klesla o 70 procent. Obrátili jsme se proto na místní akční skupinu, jestli by nám dokázala pomoct.“ MAS Slavkovské bojiště na nic nečekala a spustila Slavkovské tržiště. Podle Jarošové jí propagace skrze regionální web nesmírně pomohla. „Díky tomu nám začaly stoupat příjmy a odbyt našich produktů. K lidem nejen v našem území, kteří o nás dříve nic nevěděli, se dostala informace, že je tady v regionu kozí farma s velkým sortimentem produktů,“ dodává Jarošová.

Podle výkonného ředitele NS MAS ČR Petra Čápa jednotlivé místní akční skupiny prezentují podnikatele na svém území a editují texty o nich na portále. „Díky tomu se vytvořila unikátní databáze toho nejkvalitnějšího, co nám venkov dává a co je třeba podpořit a zachovat. Toho doufám využijí nejen zákazníci z regionů, ale také miliony turistů, kteří prožijí letošní léto v Česku,“ uzavírá Čáp.