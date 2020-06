Změna zákona o odpadech zvýhodní odpadovou lobby a ožebračí města a občany

Poslanecká sněmovna projedná pozměňovací návrh zákona o odpadech. Poslanci Antonín Staněk z ČSSD a Jan Zahradník z ODS navrhují, aby provozovatelé skládek nemuseli platit za odpad, pokud bude nějakým způsobem využitý při úpravě skládek, navíc zpětně až do roku 2015. Města, na jejichž katastrálním území se skládka nachází, přijdou o stamiliony korun ročně. Proti návrhu se postavily nejen obce, ale i samotní občané, kteří musí za nakládání s odpady platit. Proti návrhu vznikla petice, kterou Arnika plně podporuje.

Návrh jde evidentně na ruku odpadové lobby, především společnosti AVE CZ. Firma provozující skládky v Benátkách nad Jizerou a v Čáslavi dostala pokutu 2 miliony korun od České inspekce životního prostředí za hlášení nepravdivých údajů o produkci a nakládání s odpady. Firma totiž chybně vykazuje odpady jako konstrukční materiál, aby za uložení nemusela hradit poplatky.

Na skládce v Benátkách nad Jizerou například AVE CZ ukládá 70 tisíců tun popele z malešické spalovny ročně a část používá na povrchové úpravy skládky. Kromě toho v sousedství Čáslavi provozuje skládku, kam navážela například odpady ze sanace ostravských lagun. I v tomto případě by město Čáslav přišlo o poplatky, a proto se proti pozměňovacímu návrhu ostře postavilo.

„Účelovým vykazováním odpadu za materiál k povrchovým úpravám skládky se skládkaři snaží poplatkům rafinovaně vyhnout. To se samozřejmě hodí i malešické spalovně, která se využíváním popelovin pro další účely ráda chlubí,“ objasnila Sarah Ožanová, koordinátorka projektů v Arnice.

„Poplatky za uložení mají svůj smysl. Pozměňovacím návrhem by se množství odpadu, za které by odpadová lobby nemusela platit obcím nebo státu, zvýšilo z 20 na 80 %. Poslanci by měli návrh shodit se stolu a postavit se na stranu obcí a občanů, kteří za nakládání s odpady řádně platí,“ uzavřel Jindřich Petrlík z Arniky.