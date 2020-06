3. ročník soutěže Náš evropský projekt zná vítěze

(Sympatie veřejnosti získaly opravené bytové domy, komunitní centrum či živá vodní expozice)

Datum: 11. 6. 2020, zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR, rubrika: Dotace 11. 6. 2020,Zastoupení Evropské komise v ČR,

Zateplení čtveřice obecních bytových domů, rekonstrukce obecního úřadu a zároveň komunitního centra, jedinečná expozice pod vodní hladinou či oprava spolkového domu. Právě toto jsou podle hlasování veřejnosti vítězné projekty třetího ročníku soutěže Náš evropský projekt. Čtyři vítězné obce – Dívčí Hrad, Kučerov, Modrá a Vlašim – si mezi sebou rozdělí výhru 200 tisíc korun na uspořádání obecních slavností.

1. místo Dívčí Hrad

V soutěži, kterou pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR, spolu soupeřily obecní projekty spolufinancované z fondů EU. O vítězích rozhodovala široká veřejnost v internetovém hlasování, kterého se zúčastnilo téměř 7000 lidí. Do soutěže bylo přitom přihlášeno 46 projektů obcí, měst a městských částí z celé České republiky.

Absolutním vítězem třetího ročníku soutěže se stala obec Dívčí Hrad v Moravskoslezském kraji s projektem zateplení bytových domů. Díky dotaci ve výši přes 2,8 milionu Kč se kompletně proměnil vzhled čtveřice zdejších bytovek, a tím i střed obce. Původní nevzhlednou šeď paneláků nahradily pestré barvy a 29 rodin, které v domech žijí, bude mít kromě jiného díky zateplení nižší účty za vytápění. Bez pomoci z jiných zdrojů by však obec s 300 obyvateli rekonstrukci nemohla uskutečnit.

„Dívčí Hrad by si tak velkou investici rozhodně nemohl dovolit. Domy jsme v roce 2014 odkoupili a interiéry zrekonstruovali, a to vše za cenu zadlužení obce ve výši 15 milionů korun. Takže když bylo třeba investovat do jejich zateplení, bylo pro nás rozhodující získat na projekt dotaci. Národní dotace tehdy nebyly vyhlášeny, proto jsme požádali o dotaci IROP,“ uvedl starosta Dívčího Hradu Jan Bezděk a dodal, že celá obec tím získala mnohem hezčí vzhled. „Zateplené domy stojí přímo ve středu obce, takže rozdíl je patrný okamžitě. Slýchávám nejen od místních, ale i od turistů a projíždějících, že na celou vesnici je nyní úplně jiný pohled,“ doplnil starosta Bezděk s tím, že absolutní vítězství v soutěži nečekal.

2. místo Kučerov

„Musím uznat, že konkurenční projekty byly opravdu kvalitní. Sám vím, kolik času zabere příprava tak velkého investičního projektu a oceňuji, že se do realizací i mnohem větších projektů pouští i další obce a města. Děkuji všem hlasujícím a u už nyní mohu prozradit, že výhru použijeme na rozšíření programu na prosincovém Vánočním jarmarku,“ doplnil Jan Bezděk.

Druhé místo v soutěži získal jihomoravský Kučerov s projektem úpravy víceúčelového objektu, respektive budovy komunitního centra a zároveň obecního úřadu. Budova, postavená na začátku 20. století, která v průběhu let sloužila jako pohostinství, řeznictví či holičství, v nedávné minulosti prošla kompletní rekonstrukcí a opět získala důstojný vzhled. Obec si rekonstrukci mohla dovolit díky dotaci z fondů EU ve výši téměř 4,5 milionu Kč.

3. místo Modrá

Třetí místo obsadila obec Modrá ze Zlínského kraje s projektem Živá škola – živá voda. Jedinečná expozice, která je přístupná skleněným tunelem pod vodní hladinou, seznamuje návštěvníky s florou i faunou řeky Moravy. Expozice, která vznikla i díky evropské dotaci více než 21 milionů Kč, je součástí areálu „Skanzenu Modrá“ a patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům Zlínského kraje.

Zvláštní cena za největší počet obdržených hlasů v soutěži pak putuje do středočeské Vlašimi, která uspěla s rekonstrukcí domu sourozenců Roškotových, který již čtrnáctým rokem slouží jako spolkový dům. Cílem projektu, na který EU přispěla částkou 7,9 milionu Kč, bylo vytvořit ve Vlašimi moderní a kvalitní zázemí pro činnost zdejších spolků.

Zvláštní cena Vlašim

„O přínosu fondů EU se moc nemluví, a ani občané často nevědí, jak evropské peníze jejich obci konkrétně pomáhají. Přitom – jak ukazuje naše soutěž – existuje celá řada projektů, na které mohou být obce právem hrdé,“ uvedla za organizátory soutěže Pavlína Žáková ze Zastoupení Evropské komise v ČR a dodala: „Jsme rádi, že soutěž je populární. Organizujeme ji již potřetí a každý rok se účastní větší počet obcí. Letos se ve větší míře zapojily i obce ze západních a severních Čech. Přesto stupně vítězů obsadily obce z Moravy a Slezska, které jsou tradičně v soutěži nejaktivnější.“

Tři vítězné projekty obdrží finanční příspěvek ve výši 75, 50 a 25 tisíc korun na uspořádání obecních slavností. Rovných 50 tisíc Kč pak získá i obec Vlašim. Partnery letošního ročníku jsou Svaz měst a obcí, Ministerstvo pro místní rozvoj a evropská informační síť Europe Direct.

Česká republika má v současném programovém období k dispozici téměř 24 mld. €. Web www.kdefondyEUpomahaji.cz nabízí možnost najít, jak evropské fondy pomohly přímo ve vašem kraji.