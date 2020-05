Na registraci do soutěže „Náš evropský projekt“ zbývají obcím poslední dva týdny!

Už jen poslední dva týdny se mohou obce, města či městské části přihlásit do letošního ročníku soutěže Náš evropský projekt. Jejím cílem je i letos ocenit jakékoli zajímavé realizace vzniklé na jejich území a podpořené z evropských fondů. Šanci uspět mají jak nejmenší obce, tak i velká města. O tom, kdo v soutěži uspěje, rozhodne v internetovém hlasování široká veřejnost. Uzávěrka přihlášek je již v pátek 15. května.

Tři vítězné obce získají celkem 150 tisíc Kč na uspořádání obecních slavností, speciální cenu obdrží i na projekt s největším absolutním počtem hlasů. Na zástupce vítězných obcí rovněž čeká poznávací zájezd do sídla Evropské komise v Bruselu.

Přihláška do soutěže je velmi jednoduchá a přihlásit lze téměř libovolný projekt. Nezáleží ani na tom, jak dlouhá doba uplynula od dokončení projektu. Může to být pouhých několik měsíců, stejně jako i deset let. Cílem soutěže je dát šanci co největšímu množství zajímavých projektů i z těch nejmenších obcí. V minulých ročnících uspěla například nová čistička odpadních vod, opravený kostel, hřiště pro děti, zrekonstruované koupaliště či záchrana jedinečného lokálního biotopu.

„Pravidla soutěže jsou opravdu jednoduchá. Soutěžní projekt musí být dokončený, podpořený z dotace Evropské unie a zadavatelem či příjemcem dotace bylo město, obec, městská část či jimi zřizovaná organizace. Samotné přihlášení projektu do soutěže pomocí on-line formuláře pak zabere jen několik minut,“ uvedla Magdalena Frouzová, tisková mluvčí Zastoupení Evropské komise.

Obce a města mohou své projekty přihlásit až do 15. května pomocí stručného on-line formuláře. Soutěžící projekty budou následně uveřejněny na facebookových stránkách soutěže. Zde bude také následně probíhat hlasování veřejnosti, a to prostřednictvím „lajků“ jednotlivým projektům.

„Chtěli bychom poděkovat všem starostkám, starostům a lidem z vedení měst a obcí a popřát jim pevné nervy na úspěšné zvládnutí současné koronavirové situace. Věříme, že soutěž v těchto nelehkých dnech přinese jak jim, tak občanům alespoň trošku pozitivního naladění a možnost ohlédnutí za tím, co dobrého se v jejich obcích v minulosti podařilo,“ dodala Pavlína Žáková, ekonomická expertka na Zastoupení Evropské komise v ČR.